Puerto Rico a l'imaginari espanyol

Recentment un grup de porto-riquenys va declarar davant el comitè de descolonització de l'Organització de les Nacions Unides, la seva aspiració que Puerto Rico es reintegri al Regne d'Espanya. Les reaccions a Espanya han estat d'incredulitat, estupor i benvinguda. Pel que sembla, molts espanyols han redescobert Puerto Rico gràcies a aquestes declaracions.

No hi ha dubte que la notícia respon més a la conjuntura actual espanyola en la qual existeixen aspiracions secessionistes. Com és possible que existeixi gent al món que vulgui formar part d'Espanya quan hi ha espanyols que volen separar-se?

Tinguem present que sempre han existit porto-riquenys i grups que han coquetejat amb la idea del "retorn" a Espanya. Sempre ha estat un sentiment minoritari com a resposta al colonialisme que pateix Puerto Rico, més que una reclamació real i amb possibilitats.

Puerto Rico mai ha estat sobirà, per la qual cosa no s'ha fomentat des de l'Estat la identitat nacional. Fins i tot existeixen porto-riquenys colonitzats que neguen la seva nacionalitat. Per a gran part dels porto-riquenys, el sentiment espanyol és una contraposició al nord-americà i una defensa davant el colonialisme. En altres paraules, la defensa de l'espanyol a Puerto Rico representa la defensa del porto-riqueny.

En conclusió, no existeix un lloc a Amèrica més espanyol que Puerto Rico, i al mateix temps més oblidat a Espanya.

Puerto Rico es va convertir en una colònia dels Estats Units per un acte de guerra i per causa de força major. Com a resultat de la seva derrota en la Guerra Hispanoamericana, Espanya va cedir la sobirania de Puerto Rico als Estats Units mitjançant el Tractat de París del 10 de desembre de 1898. Des d'aquell moment fins al dia d'avui, els Estats Units són l'amo i senyor de la sobirania de Puerto Rico, vivint els porto-riquenys encara avui les conseqüències d'una guerra imperial de finals del segle XIX.

L'abominable circumstància colonial creada pel Tractat de París persisteix, la qual cosa resulta del tot anacrònic. La sobirania porto-riquenya va ser transferida al vencedor sense consultar la part afectada, és a dir, els porto-riquenys.

Val subratllar que la presència nord-americana a Puerto Rico va començar amb una invasió militar ocorreguda el 25 de juliol de 1898. El 12 de maig, l'armada nord-americana va bombardejar San Juan amb uns 1.300 projectils que van causar 7 morts i 57 ferits. Els Estats Units van posposar la invasió de Puerto Rico gairebé fins al final de la guerra per reconèixer que, militarment, era una plaça forta. No va ser fins a derrotar Espanya a Cuba i Filipines que la invasió de Puerto Rico va tenir lloc, en una zona aïllada (la badia de Guánica), desmilitaritzada i mínimament fortificada.

Per als nord-americans era impensable realitzar una invasió frontal a San Juan per ser una plaça militar inexpugnable. Una vegada a terra porto-riquenya, els nord-americans mai van pretendre avançar cap a San Juan per a la seva conquesta, ocupant el seu temps en escaramusses mentre guanyaven temps davant l'imminent i segur armistici. Donat el poder militar espanyol, les seves posicions fortament atrinxerades i les malalties tropicals que van delmar les tropes invasores, és molt probable que els nord-americans no haguessin aconseguit una victòria militar a Puerto Rico. Així les coses, es pot afirmar que els Estats Units mai van obtenir la victòria militar i tampoc van ocupar efectivament Puerto Rico.

Al principi, a París, on les parts negociaven la pau, Puerto Rico no es trobava a la llista de territoris espanyols a ser cedits per Espanya. No va ser fins al final que els nord-americans van demandar la inclusió de Puerto Rico, a la qual cosa Espanya es va oposar enèrgicament. Després de les amenaces dels Estats Units a Espanya amb continuar la guerra, Espanya va haver de cedir, i els porto-riquenys van ser desposseïts de la seva ciutadania espanyola.

Després de la humiliació soferta per Espanya, els espanyols van girar l'esquena a Puerto Rico i mai es van preocupar per la seva situació colonial. És com si el trauma espanyol reprimís el porto-riqueny, per ser només recordat, de vegades, gràcies als artistes porto-riquenys. Mai ha existit alguna declaració oficial espanyola de reclamació o almenys de preocupació per la fortuna colonial dels porto-riquenys. Potser la geopolítica i el fet que la potència colonitzadora sigui els Estats Units expliquen la indiferència i el silenci espanyol.

En aquest sentit, qualsevol reclamació de retorn de Puerto Rico a Espanya arriba tard i sense fonaments. Així les coses, l'únic camí viable per a la descolonització i el final de la guerra hispanoamericana és la sobirania. D'aquesta manera Puerto Rico es convertiria en un membre ple més de la comunitat iberoamericana de nacions, permetent així que espanyols i porto-riquenys, entre iguals, recuperin el temps perdut.