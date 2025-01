Anorèxia a les aules

Ser atractiu o no ser-ho s'ha convertit avui dia en una altra guerra de classes, en una batalla entre lletjos i guapos. La bellesa física resideix fonamentalment en aspectes simètrics que ens recorden a la joventut. La proporció dona harmonia i plaer estètic a la nostra percepció. Una música de notes desordenades no produeix èxtasi, en canvi una melodia amb simetries internes, escolteu Michael Nyman per exemple, o cadències amagades, delecteu-vos amb Bach, regalen aquest goig anomenat bellesa, és clar, si un va ser ensinistrat per a això. El mateix es pot dir de la pintura, l'escultura, l'arquitectura i la dansa. Potser percebre la simetria com a quelcom plaent es troba en els nostres instints més ancestrals, trobar el menjar depenia d'això, la majoria dels aliments són simètrics. En resum, que els trets simètrics associats a la joventut ofereixen percepció de bellesa. La pell llisa, el cabell sedós, la dentadura intacta, els cossos ferms i el cabell abundant són elements que en la seva absència fan que perdem el nostre encant i joventut. Arrugues, tosca, flacciditat i alopècia no són sinònims de bellesa, són llasts senils que la cirurgia estètica intenta amagar.

Totes les característiques de bellesa indicades, simetria i joventut, no inclouen la primesa extrema difosa per alguns referents socials. Per desgràcia, i en el concepte de bellesa, juga un paper molt important la cultura del moment, recordeu les voluptuoses dones que pintava Rubens. Ara algú va canviar les coses. No sé qui se les va inventar, però encara molts anuncis, pel·lícules i passarel·les de moda mostren que els cànons de bellesa vigents són els clotets sota el pòmul, l'abdomen pla i les cames llarguerudes. Aquests estereotips, més el culte materialista al cos, són referents que sovint arrosseguen l'adolescent fins a l'anorèxia i la bulímia.

Però com sospitar si un adolescent pateix aquestes síndromes? Doncs l'escolar que sol patir tal contingència no sol fracassar en els estudis, a no ser que l'anorèxia i/o bulímia comportin debilitat immunològica i fins i tot obliguin a hospitalitzar l'adolescent. Aquest tipus d'alumnes pateixen la manca d'un model a seguir sumat a un problema de no acceptació del seu físic, és a dir, un problema de baixa autoestima. D'altra banda, solen ser perseverants i intel·ligents en els seus treballs, cosa que dificulta detectar anomalies en ells, ja que saben amagar molt bé la seva patologia. Si se sospita de bulímia cal observar si després d'anar al bany va deixar gotes de vòmit al voraviu intern superior de la tassa, lloc difícil de netejar, o si les va deixar en altres racons al voltant d'aquesta. També passa que l'escolar tindrà el costum de beure molt líquid durant o al final del menjar per facilitar la devolució. Quan estigui al bany deixarà llarg temps l'aixeta oberta per enfosquir els espasmes de la regurgitació. En alguns casos posen música a casa o pugen el nivell del televisor poc abans de dirigir-se al bany. En sortir d'aquest hi haurà un excés d'olor de colònia, sabó, perfum o desodorant per dissimular la pudor del vòmit. Si això passa sovint, i ha detectat primesa extrema en poques setmanes, la bulímia està per casa.

I què fer llavors? Si intervé directament, ell o ella ho negaran, cal avisar l'escola, recórrer a un especialista i tractar el tema indirectament perquè l'afectat no se senti pressionat de cop. Penseu que el vostre adolescent podria entendre-ho com "tot el món s'ha posat en contra meva". Millor lent i que ho comprengui que no de cop i es tanqui. En això hi haurà algun docent a qui respecti i que escolti millor que a pares o familiars propers. Ja se sap que la confiança fa fàstic i, la distància, respecte. Cal tenir en compte que els anorèxics, donada la seva gran picardia, intel·ligència i autodisciplina, saben dir als adults el que aquests volen escoltar, és a dir, saben deixar-nos contents aparentant que posaran solució al seu problema. El greu és que tal estratagema allarga la seva situació, però no la resol. Cal escoltar-los, sí, però fingint un fals convenciment per no ser manipulats per la seva xarxa de mentides. Ells estan atrapats en ella, en la seva anorèxia, nosaltres hem de romandre a distància de la seva teranyina. En això el bon terapeuta sabrà molt bé com mantenir aquesta distància que a vegades els propers a l'anorèxic no saben manejar. Per tant, pares, mares i direccions mai no han de justificar el seu fill o filla davant l'especialista, ja que això significaria dues coses. La primera que encara no són conscients al cent per cent de la realitat, i la segona que sobreprotegeixen el seu fill donant-li ales per continuar en el seu error metabòlic.

Serveixi d'exemple una mare d'una filla anorèxica que, davant les queixes de la seva filla pel seu terapeuta, buscava un altre expert i tornava a començar. És a dir, la nena arribava a convèncer la mare que l'especialista no era bo. Davant tal sentència la progenitora accedia a canviar-li pensant que aquest no entenia la seva nena. En fi, que aquesta mare justificava i protegia la seva infanta sense adonar-se que no havia de canviar de terapeuta, sinó canviar el parer de la seva filla. Una manera d'aconseguir això és oferir missatges contradictoris i indirectes. Per exemple, cuinar alegrement un bon plat de pasta amb salsa, glúcids i lípids al·legant que és per a la dieta, o deixar per la llar una llista d'alçades i pesos manipulada perquè l'afectat pateixi una altra paradoxa, o prohibir llibres de dietètica per guanyar pes o comentar un article signat per un metge fictici on s'afirma que barrejar sucres amb greixos aprima. Encara que el millor sigui descuidar una mica la figura, i que els progenitors es felicitin i es diguin que estan atractius.

Tot l'anterior eren mesures correctores, però prevenir és millor que curar. Per exemple, i durant la infància, cal evitar una educació fonamentada en el culte al cos. Cadascú és fruit de la seva genètica i alimentació, no d'ídols de ciència-ficció amb tauletes marcades al seu abdomen. Durant la infància cal infondre la idea de l'acceptació física. En fi, que no s'ha de pretendre que un fill sigui més maco que els altres ni la seva filla una sílfide coqueta. Cal ensenyar-los a valorar el que simplement són i evitar que s'acostumin al superficial. En cas contrari oblidaran que la seva salut és més important que el seu aspecte extern. El materialisme, en promoure obsessions per la complexió, resulta un mal amic en aquests casos. I en això hi ha mares i pares atractius, que cuidant el seu cos al màxim, imbueixen tal obsessió en la seva prole. Cal educar en la humilitat, i no és que el seu fill no sigui el més guapo del món, és que la majoria dels pares pensen el mateix i és molt impossible que tots tinguin raó. Per tant, eduqui en l'acceptació d'un mateix perquè el seu fill no agafi obsessions pel pes o per la forma del seu nas, qui diu que Tom Cruise vagi a guanyar un Nobel pel seu musell? Per les seves declaracions a la premsa no és l'home més intel·ligent del món. De fet, es va deixar engalipar per la Cienciologia, organització sentenciada per venda fraudulenta.