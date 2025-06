Parlem de sexe amb els adolescents

Arribats al batxillerat, cicles i altres, existeix un argument que pot crear un vincle molt poderós entre instructor i alumnes: l’ànim. Els batxillers i els alumnes de cicles, per exemple, agraeixen al màxim que se’ls feliciti per continuar formant-se voluntàriament, però té més interès un tema tabú: el sexe.

Durant l’adolescència explota la libido i amb això cal comprendre quelcom biològic en la nostra espècie, i és que els humans som hipersexuals, és a dir, estimem més el sexe del que ens imaginem. Així cal explicar-ho als adolescents, és clar que amb l’enuig d’algun pare reservat. A les tutories de l’ESO cal analitzar les següents facetes i després deixar que els alumnes treguin les seves pròpies conclusions.

Com escrivia Desmond Morris, som micos nus, i és que la nostra pell està dotada d’infinitat de punts molt sensibles i erògens. Mugrons, llavis bucals, llavis vaginals, coll, orelles, clítoris, gland, escrot, anus i altres zones, desperten una immensa literatura bruna entre tots nosaltres.

Afegim que la insinuació a distància existeix de manera física i olorosa. Els pits femenins no estan inflats de llet, estan inflats de greix per donar-los la forma rodona i turgent que tot home, dissimuladament o no, observa. De la mateixa manera, les natges femenines també acumulen greix per embellir i reclamar la mirada furtiva dels mascles.

Però no només de formes es revesteix el sexe, també d’olors corporals a aixelles i pubis. Aquests emeten almizcle per potenciar l’excitació sexual. En molts perfums s’hi afegeix aquest producte per agradar més al consumidor i a qui vulgui atreure, o ens perfumem per a les mosques?

Hi ha més trets que ens allunyen de la resta d’animals. El sexe humà resulta quelcom molt peculiar, singular i exclusiu. Així doncs, i en el joc amorós, els tocaments de la pell són fonamentals en quelcom que cap altre vertebrat posseeix: una precòpula molt llarga.

El joc i la insinuació a través de la nostra pell ocupen sovint el seu temps en la nostra espècie amb llargues estimulacions abans de la masturbació o de la penetració. La varietat de postures i pràctiques sexuals en els humans frega l’infinit. I a diferència dels nostres congèneres, també l’orgasme en nosaltres és diferent, molt llarg i intens, infinitament més que molts mamífers propers. Els micos penetren i la treuen en fracció de segons.

Però el que més ens distancia de la resta d’animals és que no tenim zel estacional marcat. Quan les dones ovulen, els mascles no ho saben. Sense estro que les delati es pot fer l’amor durant tot l’any i, per tant, el sexe en la nostra espècie no està lligat només a la reproducció, sinó a dues coses més: al plaer i a l’amor, o dit d’una altra manera, a la millora dels vincles de parella.

En resum, podríem dir que la majoria dels vertebrats practiquen el sexe només per a la reproducció, però els humans el practiquem també per plaer i per reforçar els nexes personals. Tot això és quelcom normal, natural i lícit, ja que així ens va dissenyar l’evolució biològica.

Per tant, parlar de sexe amb els adolescents hauria de ser quelcom normal, natural i lícit. Així se’ls tracta com a adults. Els humans som sexualment molt especials, som hipersexuals, és a dir, ens encanta això del coit i l’orgasme més que a cap organisme del planeta.

Hi insisteixo, posseïm el precoit, coit i orgasmes més llargs de tota la fauna de la terra. Davant d’aquest desplegament de plaer és innegable la nostra apetència natural pel sexe, juntament amb l’existència de l’homosexualitat, la bisexualitat i altres pràctiques.

Per desgràcia, i davant la hipersexualitat humana, moltes cultures l’han intentat reprimir sota terribles conseqüències com l’ablació, l’homofòbia i el religiós pederasta. Si Déu ens va fer així, va ser a la seva semblança. Tregui ara les seves conclusions.

Però davant la primera relació cal que els adolescents tinguin clares tres premisses. Primer, saber què faràs amb bona informació: a millors coneixements, millor presa de decisions. Segon, com ho faràs per evitar riscos innecessaris. I tercer i últim, amb qui ho faràs per tenir clar si serà per plaer, atracció o amor compartits.

L’edat del coit la posa l’alumne ben informat i no l’ignorant descuidat. Però tot l’anterior no es pot impartir sense una bona feina prèvia amb els alumnes. Anar tan al gra implicaria rebentar el seu acne i embrutar-nos tots junts. Hi ha d’haver una hora prèvia que mentalitzi seriosament els púbers.

Primer cal avisar els alumnes que riuran molt al principi. Només cal esmentar la paraula sexe i ja provoca les rialles d’alguns per ser quelcom molt íntim que posa nerviós més d’un. La reacció natural dels humans davant una tensió interna per nervis i intimitat és la riallada, i de fet, l’humor es basa en això, en crear una situació absurda que es resol de manera inesperada.

El nostre cervell en això pateix una contradicció i quan apareix el desenllaç entre el lògic i l’il·lògic, descarrega la tensió en forma de somriure. Analitzi la majoria dels acudits i se n’adonarà.

Explicat això als alumnes, i a la segona classe, el nivell de riallades disminueix considerablement, ja que la tensió és menor i el grau de novetat també. A la tercera es parlava sense pudor de les postures sexuals, dels seus riscos, dels seus plaers i de tots els mètodes anticonceptius, dels punts G, U, clítoris, anus, orella, coll, llavis bucals, llavis vaginals i tots els renecs que comportaven i els seus equivalents mots cultes com cunnilingus o fel·lació que alguns desconeixen.

Encara que no estigui de moda reprimir el sexe, tampoc cal encoratjar-lo sense control entre els adolescents. Parlar de sexe a l’aula resulta quelcom fascinant però molt perillós. Ells han de trobar el moment en la seva maduresa, que estimant algú millor, però que si ho fan per plaer resulta molt digne i natural.

Al cap i a la fi, han de saber fer l’amor, les seves relacions de parella poden dependre’n. De tota manera, i en ciències experimentals, no es faran pràctiques al laboratori, no pateixi.