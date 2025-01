Nuevas percepciones de inseguridad

Desde la época del añorado Conseller Joan Ignasi Elena, sabemos que en Cataluña no existe un problema de seguridad ciudadana, sino de percepción. Una crisis que afecta a los órganos sensoriales de los vecinos, que con sus ojos ven atracos y asaltos y ocupaciones, y con sus oídos oyen las quejas de los afectados. Perciben inseguridad, ese es el problema, en vez de percibir exitosa convivencia multicultural.

Pues bien, ahora resulta que los 20 municipios de España con más delincuencia se encuentran todos ellos en Cataluña. Se publicó esta semana la lista y numerosos vecinos, quizás centenares, quizás miles, pudieron percibirla, simplemente abriendo sus ojos y mirando la pantalla de su teléfono o su televisor.

¿Creará esto una nueva reivindicación de “hecho diferencial catalán”? ¿O habrá que poner otra vez a los políticos a hacer entrevistas nauseabundas con Basté y Cruanyes para combatir las percepciones? Tomemos de ejemplo a un vecino que es acuchillado por una horda de “nouvinguts” hambrientos de integración, impacientes por pagarnos las pensiones. ¿Es correcta la percepción de que la cuchillada presenta un problema a resolver, y no un hecho cultural a celebrar? ¿Está el vecino, al percibir el modo en que el cuchillo rasga sus entrañas, dando alas a la ultraderecha?

Este sábado Pedro Sánchez en persona calificó a la economía española como la mejor del mundo. Directamente. La mejor. El problema es análogo al de las cuchilladas: el ama de casa percibe que no llega a fin de mes, las parejas jóvenes perciben que no pueden comprarse un piso, los estudiantes perciben que les ofrecen sueldos ridículos. Por algún motivo (seguramente debido a los bulos y al negacionismo y a Elon Musk y a Franco) no se percibe un bienestar económico propio de la Mejor Economía del Planeta.

Esta semana, en Cala Bona, una zona turística del levante mallorquín, el dueño de un hotel percibió cómo una banda de colombianos ocupaban su establecimiento y se atrincheraban en el interior. Luego percibió que la policía no tenía la menor intención de desalojarlos e incluso llegó a percibir como los ocupantes se disponían a alquilar algunas de las habitaciones y así hacer negocio con la propiedad ajena. A base de estas percepciones, puso el grito en el cielo y acudió a la prensa local. Más alas a la ultraderecha, que con tantas alas va a poder montar un museo de la aviación.

¿Soluciones? Lo mejor sería ir distribuyendo LSD entre la población, para que la percepción de las masas se inclinara de modo definitivo la Alucinación y el Delirio. También se podría obligar a la gente a quemarse los ojos con un hierro candente, como Miguel Strogoff. Hay que ir tomando medidas, porque ya no es suficiente con las monsergas de Ferreras, el 324.cat y los editoriales cretinoides de El País. Mucho está en juego y las horas son delicadas, porque demasiada gente está percibiendo los negocios del hermano y la mujer del Presidente. Por una percepción progresista y antifascista, ¡ni un paso atrás!