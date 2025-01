Aquests joves tan simpàtics de la CUP

Per a què serveix la CUP? Aquesta és una pregunta legítima, després de tants anys de calamitats. Per representar la "unitat popular" no, sens dubte; ni per fer la independència ni per proposar res que tingui a veure amb l'esquerra real. Fins fa poc, solia veure's la CUP com una concessió a aquest sector minoritari de gent intel·lectualment minvada que ha d'entretenir-se amb les seves pròpies idioteses, perquè no tot serà ficar-se al llit amb policies espanyols. Un dia defensaven el "trans-afro feminisme", un altre a les comunitats indígenes de Papua Nova Guinea, un altre convocaven tres mil assemblees preparatòries per reflexionar sobre el procés de convocatòria de les assemblees. Però aquest cap de setmana les coses poden haver canviat.

L'atac a un stand d'Aliança Catalana (AC) a Les Corts, al crit de "fora feixistes dels nostres barris", és un senyal d'alarma que no pot ser desatesa. Un militant d'AC va acabar a l'hospital després de (segons explicava TV3) "caure a terra"; la tele pública es va oblidar d'explicar que l'home va ser assaltat per una turba que es va quedar aplaudint i corejant consignes al seu voltant mentre estava a terra inconscient i les persones de bé que per allà quedaven demanaven a crits una ambulància. Encara l'atac hi havia una candidata "grossa i lesbiana", segons les seves pròpies paraules, i un macarra de la PAH de Granollers, entre altres Genets de l'Apocalipsi. Tots ells treien pit a X l'endemà, vanant-se de la seva "acció antifeixista".

En una paraula, per demostrar la seva oposició al feixisme aquesta gent prenen els carrers i peguen als que pensen diferent. Amb antifeixistes com aquests, qui necessita feixistes.

Durant els anys calents del Procés, les masses indepes solien corejar allò de "els carrers seran sempre nostres": doncs bé, aquest és el resultat. Les hordes tumefactes de la CUP consideren que els barris i els carrers són seus i procedeixen a expulsar a bufetades els impurs, els indignes, els desviats. No contentes amb el seu rang de Concubines de la Policia Nacional, les germanes anticapitalistes volen ara embrutar-se les mans de sang en la defensa d'una Catalunya Islàmica, rica en copes menstruals i travestis embogits. Tota lògica ha estat abandonada, perquè, si un stand de la CUP hagués patit un atac equivalent, ells ho considerarien "feixista" i estarien plorant durant mesos en tota tertúlia de la Corpo.

Aquesta esquerra animalària, eructant, malvada, de què serveix? Què guanya el país donant màniga ampla a aquests valents que ataquen persones grans indefenses, a aquestes manades de fúria porcina? De nou estem davant d'un dels signes dels temps. Ve una època en què la política tal com la vam conèixer ja no serà possible: per restaurar un ambient mínimament respirable, es necessitaran uns treballs d'higiene prèvia. Apartar aquesta gentussa de l'espai públic és ja qüestió de salubritat civil. Urgeix un restabliment de mínims: si vol jugar amb nosaltres, primer ha d'entendre que hi ha persones que pensen diferent i que no tot se soluciona practicant fel·lacions grupals a policies infiltrats. També es podria legislar un ús bàsic del desodorant, per posar-los entre l'espasa i la paret. O enviar-los en nom de la Cooperació Internacional als dominis de Hamàs, perquè aprenguin de primera mà les delícies del feminisme islàmic.

Els carrers, camarades, mai van ser vostres ni mai ho seran. Algú us haurà d'explicar això amb paciència, en l'idioma que vosaltres escolliu: si heu escollit el llenguatge de les bufetades, així sigui.