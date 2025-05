Índia, Pakistan i una solució amb plec epicàntic

Segurament, amb aquest títol m’he passat de creatiu, i algun de vostès ja haurà recorregut a una ajuda externa per satisfer la seva curiositat sobre el plec en qüestió. Per als altres, els que encara conserven una mica de paciència, els diré que podran entendre la raó de la cursileria un cop hagin acabat de llegir l’article.

Les diferències religioses que van trencar l’Índia després de la seva independència el 1947 s’han mantingut durant gairebé vuit dècades en forma de crisi permanent i amb múltiples incidents, sobretot per la disputa territorial a la regió de Caixmir. Fins a la dècada dels noranta, aquells escarafalls, llunyans en espai de les preocupacions occidentals, no mereixien més atenció que la que es presta als conflictes regionals en zones del món on la inestabilitat no té un impacte directe sobre Europa o els Estats Units.

Des que ambdós països van desenvolupar armes nuclears, un hipotètic conflicte armat indo-pakistanès ja no es veu com un assumpte aïllat i adquireix una dimensió crítica. La inevitable implicació dels competidors geoestratègics mundials, sobretot la Xina i els Estats Units, podria convertir una escalada bèl·lica regional en una profunda crisi mundial.

Tots dos països tenen exèrcits massius i la capacitat de mobilitzar centenars de milers de reservistes. En el cas de l’Índia, els seus efectius en actiu superen el milió dos-cents mil, el doble que el seu exèrcit rival. La despesa en defensa dels dos estats és dispar i reflecteix clarament les diferències econòmiques entre tots dos. Així, l’Índia inverteix cada any més de 80.000 milions de dòlars, el 2,7% del seu producte interior brut. El Pakistan, malgrat implicar un esforç pressupostari més gran que s’aproxima al 4% del PIB, tot just aconsegueix gastar uns 10.000 milions. La diferència de recursos ha permès a l’Índia emprendre programes de modernització més ambiciosos.

Tanmateix, el Pakistan ha fet desenvolupaments importants en col·laboració amb la Xina; un exemple d’això és la seva flota de JF-17, un avió de combat versàtil que aspirava a substituir els F-16 pakistanesos. Cal dir que les xifres que poden oferir-se sobre la quantitat de carros de combat (3500 vs 2500), peces d’artilleria o aviació, cal agafar-les amb més pinces que una cistella de crancs. La cursa armamentista, basada en la dissuasió, va molt per davant de les capacitats reals de manteniment i logística, per la qual cosa molts dels sistemes d’armes estaran inoperatius o amb moltes deficiències.

És sorprenent com dues nacions amb profunds problemes socials i uns índexs de pobresa insuportables, continuen malgastant milions en capacitats defensives per l’eterna disputa amb el veí.

L'enfocament estratègic

Tots dos països presenten doctrines de caràcter merament defensiu, si bé, i tenint en compte l’enorme extensió dels seus territoris i fronteres, han fet esforços per millorar la capacitat de mobilitat, sobretot el Pakistan, que intenta pal·liar la seva desavantatge en carros de combat amb un parc molt superior en vehicles mecanitzats i lleugers protegits.

L’Índia ha demostrat la seva voluntat de realitzar operacions ofensives mitjançant atacs punitius quirúrgics, com es va evidenciar en les incursions limitades de 2016 i en l’atac aeri de Balakot de 2019. El govern pakistanès, conscient de la seva desavantatge en un entorn de guerra convencional prolongada, s’ha focalitzat en una doctrina que es basa fonamentalment en la dissuasió estratègica a tots els nivells. En aquesta, evidentment, no només es contempla l’ús de mitjans convencionals en una defensa en profunditat, sinó també una dissuasió nuclear d’espectre complet. Què vol dir això? Doncs que el Pakistan està disposat a utilitzar armes nuclears tàctiques en cas que una invasió índia amenaci la seva integritat. Les armes nuclears tàctiques són aquelles capaces d’atacar unitats militars en un espai geogràfic limitat, amb una potència també limitada, que impedeixi l’afectació a àrees urbanes i grans masses de civils.

En definitiva, el Pakistan basaria tota la seva defensa, en cas que la situació s’agreugés, en escalar el conflicte de forma controlada, per obligar a una negociació abans d’arribar a un intercanvi nuclear estratègic. L’intercanvi nuclear estratègic, com vostès entendran, afectaria ciutats, milions de persones, i la contaminació per radiació abastaria grans àrees que quedarien negades per a la vida durant dècades. No hi ha precedents per a un escenari com aquest, que deixaria les bombes d’Hiroshima i Nagasaki com meros assajos històrics.

Arsenal nuclear i doctrina d'ús

Això és el que preocupa tothom: els arsenals nuclears d’ambdós països. Aquests són similars i ronden les 170 ogives cadascun. Dins de les nacions del cada vegada més nombrós club nuclear, l’Índia i el Pakistan són dels pocs que han incrementat els seus arsenals els darrers anys. Sense entrar en més detalls sobre les ogives nuclears, les capacitats dels míssils que les transporten, els avions que poden llançar-les en forma de bomba o els submarins que poden portar-les, el que realment és cert i preocupant per a qualsevol fill de veí és que tenen capacitat de fer escabetxar la major part de la població civil d’ambdós estats, i de passada, generar núvols radioactius que afectarien gairebé tota Àsia i, per tant, de forma indirecta, la resta del món mundial.

L’Índia té un poder militar més gran, però, mentre el Pakistan pot bolcar-se en la seva frontera oriental, els indis han de repartir esforços per contrarestar l’amenaça xinesa. De fet, el desplegament a l’est s’ha intensificat els darrers anys. Si per al Pakistan, l’Índia és la seva principal amenaça existencial, per a l’Índia és el seu potencial enemic d’ulls amb plec epicàntic.

Que tot això implica una greu amenaça per al planeta, ho entén qualsevol nen o diputat. Dècades separant les escombraries en contenidors de coloraines, perquè un cabreig entre bigotuts exòtics acabi rebentant les expectatives dels grans lluitadors mediambientals.

Els riscos reals

Seria absurd negar l’evidència de l’existència d’un risc real, però també seria imprudent espantar-se més del compte. El Pakistan i l’Índia no disposen de mecanismes de control de crisi, com els que hi havia en l’època de la guerra freda, amb una línia permanent de comunicació perquè una trucada recordés, al qui tenia el dit sobre el botó, que prémer-lo implicava tant danys als uns com als altres.

El que tranquil·litza, si és que es pot considerar així, és que la Xina té frontera amb tots dos, i poques ganes que la cosa vagi a més. Els Estats Units, que últimament han mostrat suport a l’Índia perquè tot el que suposi contrarestar el poder xinès els sembla molt bé, també apareixerien per cridar a la cordura abans que la cosa se n’anés de mare.

La desescalada, per tant, serà cosa de tercers. L’ONU farà crides a la pau, amb el típic discurs demanant pau al món que faria una rossa en el concurs de Miss Alabama, i l’impacte sobre els contendents tindrà resultats similars. Seran els Estats Units i la Xina els qui faran el paper de mediadors per conveniència pròpia.

No sembla probable que cap dels dos aprofiti aquesta crisi o les que vindran després per iniciar un conflicte proxy entre grans potències. Quan hi ha armament nuclear pel mig, tot és molt més seriós i la frivolitat es queda sense habitació. Podria ser, al contrari, una bona oportunitat perquè Washington i Pequín uneixin esforços diplomàtics amb un objectiu tan noble com el d’aturar un holocaust nuclear.

Si alguna cosa ha demostrat la història és que des que existeix la dissuasió nuclear, l’instint de supervivència ha prevalgut sobre l’estupidesa humana, cosa que no és poca cosa. Els resultats d’un enfrontament nuclear per una disputa territorial serien tan devastadors, que els competidors estratègics preferirien cooperar abans que enfrontar-se a quelcom molt més seriós. Els incentius per garantir els seus propis interessos, que en aquest cas són els de tot el planeta, són molt més contundents que qualsevol altre factor.

Pel que fa al paper d’Europa, hi ha poc a dir, no passarà de ser un figurant, com en gairebé totes les crisis que són lluny del vell continent, però aquesta és una altra història digna de ser explicada.

Referències emprades per a l'elaboració de l'article:

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – SIPRI Yearbook 2024. Dades sobre forces nuclears mundials (estimacions d'ogives nuclears de l'Índia i Pakistan) Estocolm.

International Institute for Strategic Studies (IISS) – The Military Balance 2024. Capítols sobre Àsia Meridional, amb xifres de personal militar, equip principal i despesa de defensa de l'Índia i Londres.

Centre d'Estudis de l'Acadèmia de Guerra (CEEAG) – Bonet, L. “De Pahalgam a Operació Sindoor”. Anàlisi de 2025 sobre crisi Indo-Pak, amb informació de IISS, Global Firepower i fonts obertes sobre l'estructura i modernització de les forces armades de l'Índia i Pakistan.

CSIS Nuclear Network – Ashtakala, D. “The Deterrence Trilemma: South Asia’s Nuclear Landscape in 2035”. Anàlisi del Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals sobre doctrines nuclears de l'Índia, Pakistan i la Xina. Washington.

IDN-InDepthNews – Deen, T. “India vs. Pakistan, Two Nuclear Powers, in a Potentially Explosive Confrontation”. Article de premsa internacional amb comentaris d'experts i dades de SIPRI sobre els arsenals nuclears indo-pakistanesos. Maig 2025.

Agència Anadolu – Bilgiç, B.N. “Equilibrio militar entre India y Pakistán”. Report comparatiu de 2019 amb dades de IISS sobre efectius, equipament convencional i despesa militar d'ambdós païsosaa.com.traa.com.tr. Ankara: Anadolu Agency, 2019.

Centre Carnegie / Ashley J. Tellis – Citado en The New York Times: “U.S. arms one side: China arms the other”. Avaluació de l'alineament dels EUA amb l'Índia i de la Xina amb Pakistan en un context de conflicte. Nova York, 8 de maig de 2025.

ONU (Nacions Unides) – Declaracions del Secretari General António Guterres instando a la moderació en la disputa entre l'Índia i Pakistanindepthnews.net. Nova York: ONU, 2019/2020.