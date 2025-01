Illa, quan acomiadaràs en Peyu?

La gran prova que demostra que res no ha canviat amb l'arribada de Salvador Illa al poder és que la banda d'humoristes hispanòfobs que omplen la programació de TV3 i Catalunya Ràdio segueixen amb el 'caixa cobri' amb els diners de tots els catalans. També els productors que els serveixen de recer, com Toni Soler – ja porta prop de 140 milions d'euros facturats a la Generalitat -. La colla del 'puta Espanya' – Peyu, Jair Domínguez i Joel Díaz i alguns més – demostren que l'arribada del PSC a la presidència de la Generalitat és pura mentida, i que el seu 'humor' excloent és el reflex que el 'procés' no ha acabat.

Quan Salvador Illa va dir en el seu discurs nadalenc que els catalans no s'havien de deixar "arrossegar" pels "discursos carregats d'odi" no té cap credibilitat, perquè aquest "puta Espanya" que contínuament defensen aquests humoristes a sou de la Generalitat segueix infectant l'ànima de molts catalans. L'última 'gràcia' de Peyu, que frega el supremacisme, ha estat considerar les "castellanes" com "exòtiques" en un programa de 3cat – la plataforma interactiva de TV3 -. Es tracta de Natura sàvia, un engendrament 'còmic' que dirigeix Peyu i que ens costa més de 800.000 euros a tots els catalans.

En aquest espai, en una conversa amb Albert Pla, Peyu va defensar que "els catalans no cridem quan fem l'amor" i que una vegada que es va "enrotllar amb una noia" va haver de "parar" pels seus "crits i escarafalls". I va afegir que "era castellana" i que s'hi va ficar al llit "perquè era jove, havia begut i a Osona no hi havia moltes castellanes. Ho vaig trobar una mica exòtic". Aquesta brossa supremacista ens costa 827.000 euros l'any, mentre Salvador Illa i tota la seva legió d'alts càrrecs dedicats al món de la comunicació miren cap a una altra banda. Ja pot donar-se el 'president' passejades per totes les comunitats autònomes per vendre'ls les bondats de la seva proposta de concert econòmic mentre els seus humoristes a sou segueixen insultant tot el que 'fa olor' a 'espanyol'.

Si Salvador Illa vol tenir un mínim de credibilitat, no pot reunir-se amb el Rei Felip VI cada dos per tres mentre des dels mitjans de comunicació de la Generalitat s'expandeix el 'putaespanyisme'. De la mateixa manera que quan era líder de l'oposició no li va tremolar el pols per fer acomiadar Manel Díaz del programa Zona Franca per associar els dirigents del PSC amb l'esvàstica nazi, el 'president' ha d'exigir un mínim de respecte als humoristes que poblen la programació de TV3. No es tracta de l'etern debat sobre els límits de l'humor, no parlem d'una estampeta amb la foto de la vedella del Grand Prix, parlem de personatges que han mostrat la seva hispanofòbia dia rere dia. Això sí que és un "discurs d'odi". I ho paguem tots els catalans. Fins quan? El discurs de superioritat (una "castellana exòtica") que cert nacionalisme destil·la és incompatible amb la igualtat de drets davant la llei pròpia d'un sistema democràtic. Això no és humorisme, és una cosa molt més sinistra.