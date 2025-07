A finals del segle XIX, Espanya travessava un difícil equilibri entre l’enyorança imperial i una modernitat que amb prou feines fregava les seves estructures polítiques, socials i militars. Al profund desgast d’una llarga guerra de 10 anys a Cuba, la Tercera guerra civil carlina, el conflicte cantonal i el canvi polític que va restaurar la Monarquia, s’hi afegia una profunda crisi econòmica.

En aquest difícil context, Melilla, la petita plaça de sobirania espanyola al nord d’Àfrica, es va convertir en l’escenari d’una crisi internacional i una breu guerra: la que la posteritat coneixeria com “La Guerra de Margallo”, pel cognom del general que va morir al capdavant dels seus homes i que és besavi del polític, antic ministre d’Afers Exteriors, que porta el mateix cognom.

Allà va començar a forjar-se la figura de Miguel Primo de Rivera, el futur dictador, en aquell moment un jove tinent.

L’any 1893, Melilla era una ciutat-fortalesa enclavada al litoral africà, envoltada de territori controlat per tribus rifenyes amb vocació de permanent insubmissió davant el poder central marroquí i, per descomptat, receloses de la presència espanyola. Després del Tractat de Wad-Ras de 1860, al qual es va arribar després de la victòria espanyola en el conflicte hispano-marroquí, es van delimitar precàriament les fronteres de la plaça, tot i que no sense deixar ressentiments locals. Melilla era, i és, una ciutat històricament dependent del regne de Castella, des que Pedro de Estopiñán va desembarcar a les seves ruïnes el 1497, després d’haver estat devastada pels ‘wattàssides’ per rebel·lar-se contra Fes i pretendre oferir la seva submissió a Ferran el Catòlic.

L’any 1893 la guarnició era petita (al voltant de 1.300 homes), i Melilla no comptava encara amb un port digne. Una rada, on amb prou feines podien fondejar els vaixells i descarregar sobre bots, sempre que l’estat de la mar ho permetés, era la solució de compromís. Això complicava el subministrament en cas que es produís un conflicte prolongat.

Estructuralment, l’exèrcit espanyol vivia temps de reorganització i escassetat pressupostària. S’havia desmantellat l’Acadèmia General Militar i les diferents armes tornaven a les seves escoles específiques. Els ascensos es veien entorpits per un excés d’oficials respecte a la tropa, resultat de les guerres anteriors que van requerir una força contundent, però que en llicenciar-se aquesta, deixava un munt d’oficials als nombrosos regiments de reserva que no tenien més tropes que les que apareixien al paper, i que es mantenien únicament en cas de mobilització. Mig Exèrcit eren regiments de reserva, amb oficials, però sense tropa.

En les darreries de l’estiu de 1893, l’exèrcit professional espanyol estava acostumat a la guerra peninsular amb un enemic idèntic, que només es diferenciava ideològicament, però no en tècniques i procediments. Un altre focus d’experiència havia estat la llarga guerra de Cuba, que va finalitzar el 1878. Allà, el terreny es caracteritzava per la densa manigua que permetia les accions guerrilleres als insurgents. Els soldats espanyols solien limitar-se a protegir poblacions i hisendes i rarament s’enfrontaven en camp obert perquè els mambises evitaven aquest tipus de combat.

Tanmateix, el rifeny era diferent. Amb prou feines hi ha vestigis àrabs al Rif, la immensa majoria dels seus habitants eren descendents de les tribus amazigues, sempre considerats com d’un nivell inferior als àrabs arribats durant segles d’Orient i que es concentraven a Fez, Alcazarquivir i les zones més properes a la costa atlàntica. La societat rifenya tenia una organització tribal, de pur sotmetiment feudal a la cabila (nom de la tribu) que podia exercir el poder de la violència amb més capacitat. Els cabilencs seguien el més fort, s’unien a ell i li proporcionaven joves per a la guerra contra qui gosés desafiar-lo.

El detonant de la crisi va ser la decisió espanyola de reforçar les defenses exteriors de Melilla, en especial, la construcció del fort de Sidi-Guariach, pròxim als límits exteriors i a la vora de l’aldea de Frajana. La reacció de les cabiles rifenyes va ser immediata i contundent: van sabotejar les obres en diverses ocasions, duent a terme destruccions nocturnes una vegada i una altra.

El general de brigada Juan García-Margallo, veterà de l’anterior guerra del Marroc, la de 1859-1860, va optar per protegir les obres amb una força militar i, simultàniament, va buscar la negociació amb les autoritats rifenyes. Tanmateix, el desacord era profund. El baixà, tot i ser prudent, va deixar clar que les tribus no consentirien la construcció.

Pocs dies després, la situació es va tornar insostenible: atacs i tiroteigs aïllats deixaven clar que Melilla es preparava per a un setge.

La matinada del 2 d’octubre, sota la vigilància d’uns 40 soldats espanyols, una imponent massa de combatents rifenys va baixar del mont Gurugú, emblema i baluard de la regió. L’estimació de rifenys implicats podia arribar als 12.000, tota una allau davant els escassos defensors.

Margallo va reaccionar amb l’energia de l’antiga escola: va mobilitzar 700 homes del Batalló Disciplinari i del Regiment Àfrica núm. 1 per socórrer els seus efectius sota atac. Després d’hores de combat, i amb el suport de l’artilleria de la plaça, els espanyols van aconseguir repel·lir l’envestida i replegar-se. Les baixes aquell dia van ser sagnants: vuit morts (incloent-hi tres oficials) i 33 ferits; xifres que revelen tant la duresa del xoc com el risc assumit per una oficialitat que vestia un uniforme diferent, i que carregava sabre en mà en una reminiscència romàntica d'ostentació i la valentia. Quan els soldats espanyols s’establien en posició de tir, recolzats sobre un mur de sacs terrers o un parapet, l’oficial es mantenia dret, altiu i desafiant. Aquesta era la raó de la desproporció en el nombre de baixes.

Ben aviat, la ciutat sencera es veuria sota amenaça constant. S’atacaven diversos forts alhora i la pressió sobre el perímetre era tal, que un col·lapse en qualsevol de les posicions podia obrir una riuada d’enemics fins al mateix cor de Melilla.

Mentre a Melilla es combatia, a la Península hi havia una altra guerra: la dels periòdics militars, tremendament influents en l’oficialitat i l’opinió pública castrense. Mitjans com El Correo Militar criticaven el “pacifisme excessiu” governamental. El ministre de la Guerra, José López Domínguez, intentava evitar una major escalada, conscient de les limitacions logístiques i polítiques d’Espanya.

Davant les crítiques i la pressió pública, el govern liberal de Práxedes Mateo Sagasta va acabar cedint, demanant permís al sultà per castigar els culpables “en legítima defensa” i ordenant el desplaçament de nous efectius a Melilla. Es va rellevar Margallo al capdavant de la plaça, encomanant el comandament a un general de divisió, Macías, i es van assignar més tropes.

El 28 d’octubre, es va intensificar l’assetjament rifeny. Aquella nit, Margallo, rellevat sobre el paper, però a l’espera que el seu nou “cap” arribés a Melilla, va anar de fort en fort organitzant la defensa i animant els seus homes. Aquella jornada, va tenir lloc un fet destinat a convertir-se en llegenda: l’atac a Cabrerizas Altas.

En ple combat, Margallo va prendre la decisió de treure artilleria fora del fort per batre les posicions on l’enemic, molt més nombrós que els defensors, assetjava amb foc constant de fuselleria. En sortir, el seu faixí vermell el va fer blanc visible: un tret precís dels rifenys el va abatre a l’instant. La seva mort va provocar el desconcert i gairebé la tragèdia, ja que els rifenys van intentar apoderar-se de les peces d’artilleria que havien sortit uns metres des de la porta del fort de Cabrerizas Altas.

En aquell moment crític, un jove tinent del Regiment d’Extremadura, Miguel Primo de Rivera, va encapçalar una càrrega de vuit soldats i, sabre en mà, va recuperar les peces abans que l’enemic se les endugués. La premsa del moment va recollir la gesta, il·lustrada a la revista Blanco y Negro: Primo, animant els seus homes brandant el sabre, va emergir com un heroi de la jove oficialitat.

El jove tinent va ser condecorat amb la creu de Sant Ferran de 2a classe i ascendit a capità per mèrits de guerra. Juntament amb ell, altres destacats combatents com el capità Picasso (futur autor del famós informe després del Desastre d’Annual) van ser igualment reconeguts. Però va ser Primo de Rivera qui es va convertir en la figura paradigmàtica del “militar africanista” nascut al gresol del Marroc.

L’arribada massiva de reforços encapçalats per un dels veterans de l’exèrcit, Arsenio Martínez Campos, va segellar el final dels combats. La campanya va durar tot just unes setmanes, tot i que la tensió i les escaramusses van continuar un temps, especialment sota el comandament cautelós del general Macías, que va refusar llançar-se a operacions de càstig, prenent nota de l’elevada mortalitat entre els oficials.

El conflicte va resultar, als ulls de la història, poc més que una escaramussa, tot i que amb efectes desproporcionats en la projecció interna i externa d’Espanya. Es van reorganitzar les plantilles, es van mobilitzar desenes de milers de reservistes, i va quedar palès el desordre i la manca de mitjans de l’exèrcit per a una veritable campanya expedicionària.

L’exèrcit espanyol, encotillat per la manca de recursos, macrocefàlia i un sistema de promocions bloquejat, va veure a l’Àfrica un nou escenari on els més decidits —els que serien coneguts dècades després com “africanistes”— podien ascendir de manera més ràpida i adquirir experiència real de comandament. Així naixeria el germen d’una generació de militars que guanyarien pes polític i, de vegades, protagonitzarien la història del segle XX espanyol.

La guerra de Melilla va tenir també les seves rèpliques a la societat espanyola, especialment en la relació entre militars i polítics i, de manera més notable, en els orígens del que historiadors i sociòlegs han anomenat la “qüestió militar”.

El sistema de recompenses mitjançant ascensos per mèrits de guerra, tot i ser tradicional dins l’exèrcit, es va convertir en focus de discòrdia, tensant les relacions entre l’oficialitat “peninsular” i l’africanista. Ja l’any 1893 els periòdics militars alertaven del risc d’obrir la porta a ascensos fàcils a costa d’aquells que, per manca d'"endoll", romanien estancats per antiguitat.

En paral·lel, l’impacte social queia com sempre sobre les capes més humils: el servei militar obligatori queia, en la pràctica, majoritàriament sobre qui no podia pagar l’exempció, i la mobilització de reservistes suposava l’abandonament de famílies sense un sosteniment alternatiu.

La breu guerra de Melilla va acabar, però la seva ona expansiva va arribar a tota l’estructura castrense i política de la Restauració espanyola. Va assenyalar les fissures d’un exèrcit sobredimensionat en la seva cúpula, però deficitari en recursos reals i amb una oficialitat dividida entre “africanistes” (pragmàtics i amb experiència de combat) i “peninsulars” (més aferrats a la rutina i les promocions reglades).

En el pla personal, aquella escaramussa va canviar la vida de Primo de Rivera, qui aviat seria reconegut com el primer general sorgit de la primera generació de l’Acadèmia General Militar.

Per a les cabiles rifenyes, l’escaramussa va mostrar la seva capacitat de resistència i la inviabilitat d’un domini estable per part d’una potència europea sense un compromís ferm i sostingut.

El que va passar a Melilla el 1893 va prefigurar el tipus de conflictes que Espanya viuria al Marroc durant els següents trenta anys: xocs brutals contra una guerrilla inextingible, la martirització de l’oficialitat, el sacrifici de la tropa procedent de les classes més humils, la instrumentalització dels èxits i derrotes a la premsa… i l’ascens dels militars que després dominarien les campanyes a l’Àfrica (Berenguer, Silvestre, Primo de Rivera...).

La Guerra de Margallo va ser, en suma, quelcom més que una escaramussa: va ser l’assaig general d’un drama que tindria el seu capítol més negre a Annual i la seva conseqüència política en els règims autoritaris dels anys 20 i 30.

A les trinxeres de Melilla, sota el sol implacable del Rif, va sorgir no només una generació de soldats i oficials, sinó una nova mentalitat a l’exèrcit espanyol. Aquesta generació marcaria el rumb de l’Espanya del segle XX, tant per bé com per mal. I en ella, la figura de Miguel Primo de Rivera, forjada en el fragor de la breu guerra de 1893, simbolitza l’inici d’una carrera militar que hauria d’influir decisivament en la història d’Espanya.

La Guerra de Margallo, lluny de ser només un episodi menor, va ser el pròleg d’un nou temps de conflictes, transformacions i, sobretot, del protagonisme militar en la vida del país. Però, aquesta és una altra història digna de ser explicada.