La Gran Apagada

Poques coses, oh Déu meu, tan simbòliques com un bon caos per manca de subministrament elèctric: la radiografia d'un país on s'han apagat els llums. Falla durant cinc segons el sistema de compensació de la xarxa elèctrica i totes les màscares cauen. La gent queda atrapada en estacions de tren absurdes, els bars regalen cervesa, Pedro Sánchez fa rodes de premsa en les quals fingeix tenir cor, els supermercats venen tot el paper higiènic, els famosos publiquen tiktoks inaguantables, la presidenta socialista de Red Eléctrica Española continua cobrant més de mig milió a l'any, les escoles tanquen.

El Gobierno va demanar als ciutadans que fessin "un ús responsable de les comunicacions" i els ciutadans van respondre passant-se el dia fent mems: Fernando Simón dient que l'apagada duraria com a molt dos o tres minuts, Sánchez dient "si volen llum, que la demanin", etc. Ningú tenia preparat el seu kit de supervivència, de manera que es va haver de sobreviure traient a passejar el gos o prenent la fresca a la terrassa. En resum: cinc segons d'ineficiència energètica i totes les mentides i sermons en els quals es basa la nostra estructura civil van quedar al descobert amb totes les vergonyes a l'aire.

De fet, a Espanya, els llums s'han apagat fa molt de temps. Els ciutadans sobrevivim gràcies a una mena d'estraperlo moral, una economia espiritual de subsistència, desarmats davant les bandes de politicastres que tot ho saquegen. En els temps clàssics, eren les masses desfavorides les que saquejaven el país quan les coses anaven malament; ara aquest paper el juguen els senyors amb corbata i llotja al Bernabéu. El país està a les fosques i la gent, com bonament pot, manté illes de llum fràgil enmig de la tenebra, arrimant-se als seus, xipollejant entre les restes del naufragi del Gran Titanic de la Monarquia Parlamentària Europea.

Com en els abismes marins, hi ha criatures que estan perfectament aclimatades a la manca de llum. A Espanya ens sobren exemples. El més esplèndid és el d'Alberto Núñez Feijóo, suprem llagostí cuit, la claredat intel·lectual del qual podria comparar-se a l'interior d'una xemeneia tacada de sutge. Algú sap, a aquestes altures de la pel·lícula, què pensa Alberto sobre qualsevol tema, un, el que sigui? Mariano Rajoy, almenys, feia acudits, fumava purs i sabia de ciclisme. Feijóo ha portat el tradicional aplanament ideològic del PP a una situació d'electroencefalograma pla.

Quan duia ulleres tenia aspecte de subdirector de col·legi de frares; ara ja només fa la impressió de patir de lumbàlgia. Tenint a la seva mà tot el poder autonòmic i municipal, i una aritmètica parlamentària més que suficient per enderrocar el govern més verinós de la història d'Espanya, es dedica a aparèixer cada quinze dies en petits actes de partit, fingint que pren unes cerveses amb grups de joves: només de veure les fotos, a un ja li venen ganes de badallar.

A Espanya la política ja només serveix perquè els Rufians i Gamarras estiguin entretinguts amb alguna cosa i no molestin els que de debò treballen cada matí i tiren el país endavant. N'hi ha prou amb una sola dada: els problemes reals de la gent real han estat tots, sense excepció, causats per la classe política.

La inflació, la immigració descontrolada, la imposició de lleis woke calamitoses, la corrupció sistèmica, la falta de contrapoders, la parasitació dels mitjans de comunicació, la crisi de l'habitatge. Res de tot això es deu a causes externes imponderables, sino a l'activitat tumoral d'una classe política constituïda, a parts iguals, per idiotes i miserables. Aquest és el veritable apagat i no sembla que s'hagi d'arreglar en un parell de dies.