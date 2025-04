La campanya de Somorrostro i la resistència carlina

En el passat, la història l'escrivien els vencedors. L'Espanya del segle XIX, des de la mort de Ferran VII, es va caracteritzar per ser testimoni de tres cruentes guerres que dirimien una qüestió d'herència dinàstica, però que, en realitat, portaven al camp de batalla les dues visions contraposades del model d'Estat.

La visió de la pàtria de ciutadans lliures i iguals, inspirada en la Revolució Francesa i referendada per les Corts gaditanes el 1812, oferia un plantejament d'eliminació dels vestigis de l'antic règim. La divisió territorial no tenia vocació de distincions entre els diferents territoris, relegant les fronteres dels antics regnes peninsulars a una mera qüestió de toponímia topogràfica i refundant la divisió administrativa en províncies amb dependència directa de l'Estat.

Una llengua comuna, una visió comuna, un projecte comú amb sobirania compartida entre la reina i els que tenien dret a vot, que havien de reunir una sèrie de condicions per poder exercir-lo. La revolució de 1868, que va expulsar d'Espanya Isabel II, va ser un pas més enllà en les seves pretensions liberals, amb el sufragi universal masculí i una Constitució més progressista que les anteriors.

L'arribada d'un rei electe, sense drets dinàstics sobre Espanya, va suposar un escàndol per als defensors de la causa tradicionalista. La vocació secular dels nous governs era considerada pels defensors de l'antic ordre com un atac a l'Església i tot el que significava.

De seguida, el carlisme, adormit després de dues importants derrotes i emmascarat en la monarquia isabelina, va reaccionar davant un torrent d'esdeveniments que van derivar en la proclamació de la Primera República Espanyola.

Els carlins van llançar la seva tercera aposta per asseure al tron de Madrid un descendent del germà menor de Ferran VII, el pretendent Carles VII. Molts militars de professió, que havien combatut anys abans a la guerra d'Àfrica i que havien format part de l'Exèrcit regular, van abandonar voluntàriament les files castrenses després de la revolució Gloriosa.

Els carlins van aconseguir, en un primer envit, encerclar la ciutat de Bilbao i impedir que fos reabastida per mar, situant enginyosos obstacles a la ria.

Sobre les terres trencades de Biscaia, en les valls fumejants per la pólvora de mosquetons i canons, i en les verdes muntanyes erigides com perfectes obstacles naturals, sobrevivia l'esperit carlí, recolzat en una ferma devoció religiosa que insuflava valor als que portaven les boines encarnades.

No es tractava només d'un enfrontament militar, era el xoc de dues visions del món. D'una banda, l'ordre tradicional, el Déu, Pàtria i Rei, ancorat en una fe indestructible; de l'altra, l'avanç implacable d'un liberalisme que pretenia refundar Espanya a esquena d'una herència profundament religiosa.

La campanya de Somorrostro no va ser una batalla qualsevol: es va interpretar pels carlins com el crit desesperat d'un poble que, envoltat d'enemics i desbordat en nombre i recursos, s'obstinava a defensar el seu dret a existir. Va ser, com va escriure el general Antonio Brea, una epopeia d'abnegació i coratge, de fidelitat fins a la mort.

El setge de Bilbao

La història de Somorrostro va començar realment amb el setge de Bilbao. A finals de 1873, els batallons carlins, nodrits d'homes endurits per qui se sap en inferioritat, però amb sobrada determinació i fe religiosa, van encerclar la vila biscaïna, impedint l'auxili per mar gràcies als enginys desplegats a la ria.

Les forces governamentals, identificats pels carlins com “els liberals”, incapaços d'abastir la ciutat, es van veure obligats a planejar la seva alliberació a qualsevol preu.

El govern de la República va posar la seva confiança en el general Domingo Moriones, un veterà de mil campanyes, per trencar el setge carlí.

Enfront, les forces tradicionalistes: barreja de biscaïns, navarresos, guipuscoans, alabès, castellans i càntabres; es reorganitzaven sota el comandament de comandants com Dorregaray, Ollo, Mendiry i el valent Andéchaga.

El 14 de febrer de 1874, l'avantguarda liberal, dirigida pels generals Blanco i Primo de Rivera, que governarien Cuba i Filipines en l'etapa prèvia al desastre, va desembarcar a Castro-Urdiales i, després d'intensos combats, va forçar el pas de Salta Caballo, empenyent les forces carlines cap a Somorrostro.

Es va executar un replegament tàctic. El general Andéchaga, davant la previsible derrota, va preferir cedir terreny abans que sacrificar els seus homes en una posició insostenible. Els carlins es van atrinxerar al cor de les muntanyes, on eren molt més eficaços: entre cingles, trinxeres improvisades i treballats parapets que multiplicaven el valor defensiu de les empinats vessants biscaïns.

El camp de batalla a Somorrostro s'estenia com un oceà de turons trencats:

Monts de Cotarro i Triano al sud

Mont Janeo a l'est

Montaño i Sant Pere Abanto al centre.

Allí, sota la direcció de Nicolau Ollo, els carlins van construir una xarxa de defenses tan tenaç que semblava impossible de vèncer. Cada trinxera es conformava com un altar improvisat on els homes, resant l'Acte de Contrició, es preparaven per morir abans que rendir-se.

Les ordres eren clares:

No disparar fins que l'enemic estigués a menys de cent metres.

Guardar munició.

Preferir la baioneta abans que cedir.

El Maestre, Carles VII, estava entre ells, compartint la seva fam, la seva por i la seva esperança.

El 25 de febrer de 1874, després de dies de canoneig incessant, va començar l'assalt de les tropes governamentals. Els republicans, amb més de 30.000 homes, van xocar contra les defenses de només 15.000 carlins. Amb tot, la proporció de 2 a 1 era favorable per als defensors, perquè es precisaven tres homes per cada un que ha pogut preparar la fortificació i els obstacles pertinents.

Els combats es van desenvolupar en tres jornades infernals:

- El 25, l'avanç governamental va ser lent, encara que van aconseguir guanyar alguns metres que van costar milers de vides.

- El 26, el canoneig i els assalts es van redoblar, però les trinxeres carlines es mantenien.

- El 27, la lluita a baioneta calada va convertir Sant Pere Abanto i Santa Juliana en un escorxador. Els fusells, allargats pel fred acer dels ganivets encastats, anaven fermament agafats per aquells que pujaven donant el darrer de les seves forces, a la carrera i cridant, intentant atemorir aquells que els esperaven disposats a enfilar aquells que gosessin arribar a la seva posició.

La bravura d'ambdues faccions va ratllar el sobrehumà. Un absolut malbaratament de sang, valor i joventut en una absurda contesa que els polítics havien estat incapaços de resoldre amb les plomes i els discursos i que s'havia delegat en pólvora, suor i molta sang.

Una companyia navarresa, sota foc de vuit canons Krupp, va resar en veu alta abans de carregar a la baioneta contra un enemic molt superior, en una acció desesperada que era una demostració de la intenció d'immolar-se abans de capitular.

El mateix general Serrano, Duc de la Torre, admetria: "Els carlins es van defensar amb tenacitat comparable només a la bravura de les nostres tropes."

Les pèrdues van ser enormes:

Més de 2.200 baixes liberals (inclosos generals ferits i coronels morts).

Al voltant de 2.000 baixes carlines, una pèrdua que el seu exigu exèrcit difícilment podia suportar.

No obstant això, els carlins van considerar la campanya com una victòria moral, com una demostració que eren capaços d'enfrontar-se en batalla al superior Exèrcit governamental. El setge de Bilbao no es va trencar i Carles va concedir a Nicolau Ollo el títol de Comte de Somorrostro.

Tanmateix, la tragèdia va colpejar aviat: El 29 de març, una granada va assolir el lloc de comandament carlí, matant l'il·lustre general Nicolau Ollo i Viuduarreta, que va sobreviure només unes hores per donar les gràcies a Carles per la visita al seu llit de mort. En la mateixa acció, el brigadier Teodoro Rada va córrer la mateixa sort que el seu superior.

Va ser un cop devastador, com si el cor mateix de l'exèrcit tradicionalista hagués estat esquinçat.

El final inevitable

Després de l'arribada de nous reforços liberals i el canvi d'estratègia, optant per envoltar en comptes d'atacar frontalment, els carlins es van veure obligats, després d'heroica resistència, a retirar-se.

De nou, els carlins no van reconèixer haver estat derrotats, sinó forçats a un replegament inevitable. El seu esperit mantenia la cohesió i el valor de les tropes, esverats per una indestructible fe cristiana que seguia ardent sota les cendres de Somorrostro.

Aquella campanya quedaria en la memòria carlina com un símbol de valor absolut, de fidelitat sense límits a la que ells consideraven la causa de Déu, de la Pàtria i del legítim Rei.

La campanya de Somorrostro va ser narrada amb passió romàntica pel general Antonio Brea en una àmplia monografia, en la qual més que un capítol militar, s'exposa és una paràbola sobre la lluita entre principis i realitats, entre fe i poder. Entre les creences sobrenaturals i les conviccions polítiques.

Mai està de més llegir altres visions, altres enfocaments, altres valors, altres Espanyes.

Referència principal.

Antonio Brea (1896). La Campaña de Somorrostro. Barcelona: Biblioteca Popular Carlista.