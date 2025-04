L'esquerra i els aranzels

El més divertit de l'esquerra és que, mancant arguments raonables, només fan servir eslògans de repertori. En el cas de Trump, la idea és que és un nazi que acabarà amb la democràcia. No sembla que Trump sigui un partidari d'un imperi alemany de mil anys basat en la supremacia racial dels aris, però tant és. Què és el que passa ara que ha començat la "guerra aranzelària"? Que s'han d'oposar (perquè cal rebutjar qualsevol cosa del nazi Trump) però no tenen un sol motiu lògic, de manera que es limiten a cridar a les xarxes socials.

Per començar, amb les caigudes del mercat de valors, Trump ha castigat en una setmana els malvats especuladors financers més que tota l'esquerra junta en els últims trenta anys. Resulta meravellós veure l'amor sobtat dels progressistes per les corporacions multinacionals i els beneficis dels especuladors financers.

Què podrien dir? Des de sempre l'esquerra s'ha oposat a la globalització. Doncs bé, Trump ha liquidat la globalització en 24 hores: s'ha acabat això de deslocalitzar la producció a països del tercer món per beneficiar-se de la mà d'obra barata. Des de la cimera de Gènova el 2001, aquest era un dels propòsits de l'esquerra. Però oh, com la cosa ve de la mà del nazi Trump ara cal estar en contra.

Europa està desconcertada, perquè Europa és un despropòsit. Si ens quedés una mica de sobirania política, podríem participar dels nous temps polítics i acabar amb disbarats tals com el fet que Espanya estigui important fruita. N'hi ha prou amb posar uns bonics aranzels de la mida de la càtedra de Begoña a la fruita marroquina i retornar als productors nacionals el seu lloc al mercat.

També podríem fer com Trump i tancar les nostres fronteres a la immigració il·legal, de manera que el mercat laboral, el mercat immobiliari i les ajudes socials tornessin a estar a disposició dels ciutadans espanyols. Però no: cal clamar contra el feixisme i mirar al cel esperant que arribi en algun moment el desastre climàtic que esperem des que Al Gore era vicepresident.

L'esquerra tampoc vol augmentar la despesa en defensa, si no és en la defensa d'Ucraïna. Per a les nostres forces armades, demanen que la despesa sigui "no militarista" (ningú sap què significa semblant estupidesa), però a l'exèrcit ucraïnès, que està lluitant una guerra perduda on s'acumulen milers de morts absurdes, cal enviar-li milers de milions perquè se'ls gastin en armes que després van directes al mercat negre.

En resum, en un nou esquema geopolític en què l'eix esquerra-dreta no és eina d'anàlisi suficient, s'han quedat les nostres esquerres amb el cul a l'aire. Aquesta mateixa setmana, el President Illa convocava les forces socials a una reunió per "donar una resposta contundent a Trump", després de la qual cosa el mandatari americà, aterrit, va necessitar una alta dosi de calmants per poder dormir en pau. Els temps estan canviant, però la idiotesa dels nostres governants roman estable, inalterada, intacta. Val més que ens preparem.