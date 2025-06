El diplomàtic espanyol que va salvar milers de vides a la França del 1940

La bondat i la maldat són característiques humanes que van molt més enllà de les ideologies. Tot i que ens inclinem a pensar que el seguiment de certes idees té a veure amb tenir més o menys humanitat, la veritat és que la història ens ha demostrat com la crueltat, la vilesa i la barbàrie no són característiques de determinades idees, sinó de la maldat intrínseca dels mateixos éssers humans.

Així, han comès genocidis democràcies liberals en les seves aventures colonials, estats socialistes i comunistes en l'aplicació extrema de les seves doctrines, o el feixisme en les seves diferents evolucions, sobretot en l'aplicació de les teories de base eugenèsica que tant de mal van fer durant els anys 30 i 40.

La història que us proposo avui és la història d'un home bo; d'algú just que va assumir riscos per salvar milers d'éssers humans que podien haver acabat en algun camp de concentració del règim nazi.

La guerra-llampec, que combinava moviments ràpids i acumulació de forces per realitzar atacs resolutius i aprofitaments de l'èxit amb accions en profunditat, va tenir la seva màxima expressió en la ruptura del front occidental al mes de maig de 1940. Una sorprenent penetració de mitjans mecanitzats alemanys a través dels boscos de les Ardenes, i algunes decisions equivocades per part de l'Estat Major francès van deixar el gruix dels aliats, més de 300.000 efectius, atrapats a Dunkerque mentre s'avançava inexorablement fins al cor de França, sense un exèrcit real que pogués fer front a l'impuls alemany.

En només sis setmanes, tot es va ensorrar; una marea de civils, sobretot jueus, va anar fugint cap al sud buscant poder travessar els Pirineus i a través d'Espanya, arribar a Portugal. Espanya, tot i que neutral d'inici, durant algunes fases de la Guerra Mundial va oferir una discreta col·laboració a Alemanya.

L'ambaixador a París, el biscaí José Félix de Lequerica Erquiza, era un antic diputat maurista que va anar derivant cap al falangisme i que va tenir molta implicació en la detenció de Lluís Companys, del periodista socialista Julián Zugazagoitia o de Juan Peiró, un dels ministres anarquistes durant la Guerra Civil; els tres van ser afusellats en ser deportats a Espanya. També en la detenció de Federica Montseny a Dordonya. Fins i tot va estar a punt de segrestar Manuel Azaña a Montauban, tot i que sense èxit.

Lequerica, que arribaria a ser ministre d'Afers Exteriors a partir de 1944, sent ambaixador va col·laborar amb els alemanys; tanmateix, en ocupar la cadira ministerial, i motivat pel canvi de tendència a la guerra i l'allunyament del règim del general Franco dels països de l'Eix, va enviar un telegrama a la Legació de Budapest perquè se salvés tots els jueus que es pogués de les deportacions a camps de concentració. Tot s'havia iniciat amb dos documents remesos pel diplomàtic espanyol a la capital hongaresa, Ángel Sanz Briz, que va remetre l'agost de 1944 dos documents escrits per tres fugitius del camp d'extermini d'Auschwitz-Birkenau.

A partir d'aquell moment, i coordinat des del ministeri d'Afers Exteriors, els diplomàtics espanyols es van implicar en la protecció i evacuació dels jueus europeus: "En primer lloc als sefardites de nacionalitat espanyola, en segon lloc, als d'origen espanyol i finalment al nombre més gran possible dels altres".

Ángel Sanz Briz ja és força conegut a Espanya, gràcies a articles, vídeos i fins i tot alguna producció audiovisual que van reproduir la proesa del diplomàtic aragonès.

Tanmateix, avui el propòsit és escriure sobre un altre diplomàtic molt menys popular i la memòria del qual ha estat més castigada per la història, tot i tenir el seu reconeixement a Israel. Em refereixo al diplomàtic Eduardo Propper de Callejón, que treballava a l'Ambaixada d'Espanya a París i qui, en estar a punt de caure la capital francesa, es va traslladar al consolat d'Espanya a Bordeus, ciutat francesa a la costa atlàntica que se situa a una mica més de 200 quilòmetres del pas fronterer d'Irun-Hendaia.

Al juny de 1940, el caos s'havia apoderat de la ciutat gala. Famílies senceres, intel·lectuals refugiats d'Europa Central i diplomàtics col·lapsaven estacions i consolats a la recerca d'una única esperança: un segell que els permetés travessar els Pirineus cap a Lisboa i, amb sort, aconseguir embarcar cap a Amèrica.

Propper va comprendre des del primer moment que el silenci institucional espanyol en aquell instant, i la postura de l'ambaixador Lequerica a la ja ocupada París, oferia una ambigüitat que suposaria la deportació dels jueus que intentaven fugir i travessar Espanya per arribar a les costes portugueses.

Tot i que Espanya no simpatitzava oficialment amb el nazisme el 1940, tampoc mostrava voluntat activa d'acollir refugiats jueus. Tanmateix, Propper va prendre una decisió que canviaria la seva vida, i la de milers de persones per sempre: signar visats de trànsit en massa, sense aprovació expressa del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol ni de l'Ambaixada a París.

Des del seu despatx, el diplomàtic espanyol estampava dia i nit permisos que permetien als sol·licitants travessar la frontera per Irun i poder transitar fins a Lisboa. Es calcula que emetia fins a 200 visats per jornada, en col·laboració informal amb el cònsol portuguès Aristides de Sousa Mendes.

No coneixem amb exactitud quantes vides va arribar a salvar. Investigadors com Michael Alpert i testimonis recollits pel museu de l'Holocaust de Washington situen la xifra entre 15.000 i 30.000 persones.

Molts dels visats no eren individuals, sinó familiars. Un sol document podia significar la salvació d'una mare, un pare i diversos fills. Per això, els efectes reals dels seus actes poden haver arribat a generacions senceres. Alguns d'aquests descendents viuen avui a Israel, Estats Units, o nacions hispanoamericanes.

El que és valent i singular de l'acció de Propper rau en el fet que tot ho va fer a títol individual i sense coordinar-se amb el seu ambaixador o les autoritats del ministeri d'Afers Exteriors espanyol. De fet, la seva carrera no va rebre cap reconeixement, al contrari, el règim el va destinar a Larraix, a la part espanyola del protectorat marroquí, cosa que va estancar la seva carrera diplomàtica.

Però qui era Eduardo Propper de Callejón? Un madrileny fill d'un banquer jueu de Bohèmia i de la filla d'un diplomàtic espanyol. Va estudiar a la seva ciutat natal i es va casar amb una francesa, filla convertida al catolicisme, d'un altre banquer francès d'origen jueu.

D'ideologia monàrquica, va renunciar al servei diplomàtic amb l'arribada de la Segona República, l'abril de 1931.

Es va reincorporar al servei diplomàtic, com molts altres monàrquics, per cobrir les necessitats del nou règim. Quan, el 1940, el Govern francès va abandonar París, Propper i la seva esposa es van refugiar al consolat espanyol a Bordeus, i allà, es van concentrar centenars de persones sol·licitant un visat que els salvés de ser enviats a un camp de concentració.

La seva acció, malgrat el que s'ha publicat, no li va impedir ser ambaixador durant el desenvolupament de la seva vida professional, ostentant aquest càrrec al Canadà i Noruega. Tot i que el millor títol que pot ostentar el seu llegat és el de salvador de milers de jueus i la valentia en segellar visats sense estar alineat amb els seus superiors.

Propper és un dels nou espanyols reconegut com a Just entre les Nacions, la distinció que ofereix el judaisme a aquells no jueus que mereixen consideració i respecte.

L'any 2021, la neta del diplomàtic, l'actriu britànica Helena Bonham Carter, va participar en un documental traient pit del seu avi i la seva increïble gesta durant la Segona Guerra Mundial.

És sorprenent que aquest home no hagi rebut més reconeixements a Espanya i que no hi hagi carrers amb el seu nom.