Deu recordatoris, poc abans d'agost

Durant un mes, tot quedarà en suspens vacacional i ens oblidarem (per enlluernament solar, per excessos etílics, per peresa voluptuosa, per negligència intel·lectual, pel que sigui) de coses que cal seguir tenint ben presents. Així doncs, que els següents deu punts serveixin de brúixola per a les setmanes que venen.

1. La corrupció no és un error del sistema, sinó l'essència del sistema. Els que dominen el joc no són aquí per a alliberar la humanitat, sinó per a fer negocis.

2. Anomenar "democràcia" la combinació de sufragi cada quatre anys + parlamentarisme robòtic + nul·la separació de poders és un insult a la intel·ligència.

3. Els immigrants que venen a "aixecar el país", per què no aixequen el seu?

4. L'islam és incompatible no només amb els valors occidentals, sinó amb la dignitat humana bàsica; s'introdueix com a religió, però funciona com una ideologia de conquesta totalitària. Ni un sol país islàmic ha produït mai un sistema de llibertats mínim.

5. Durant segles, pagar el deu per cent de les rendes, el famós delme, era signe de vassallatge, és a dir, una cosa inacceptable per a qualsevol que es considerés lliure.

6. No existeix una versió bona del feminisme, perquè fins i tot en la seva versió light és una forma d'igualitarisme i la completa igualtat, avui dia, només existeix a Corea del Nord.

7. Finançar la despesa pública amb emissions de deute hauria d'estar penat amb presó.

8. Veritat eterna núm. 1: El natural i desitjable és la deflació (la teoria econòmica estàndard està podrida des dels fonaments).

9. Veritat eterna núm. 2: Epstein no es va suïcidar.

10. Veritat eterna núm. 3: Si en Puigdemont continua engreixant al ritme actual, l'hauran de portar de tornada en un carretó.