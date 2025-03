Bob Pop, chemsex i patriarcat

No sé si us passa, però darrerament em surt Bob Pop fins i tot a la sopa. Té un consultori en el programa dels matins d'Àngels Barceló i és un comentarista habitual en els programes de debat de TVE. Normalment, les seves intervencions són murgues ideològiques que alerten sobre la proliferació d'idees extremistes entre els joves.

Des de la seva trona immaculada, és autor de cites cèlebres com "De Pedro Sánchez no se opina, a Pedro Sánchez se le admira". Així doncs, s'ha d'entendre que, des del seu punt de vista, qualsevol opinió contrària al president et pot situar a l'extrema dreta. A les darreres setmanes, també es va fer viral una intervenció en la qual alliçonava els pares sobre com havien d'educar els seus fills perquè tinguin una ideologia acceptable i s'allunyin del patriarcat. Tot i això, de moment, no se li ha reconegut descendència.

Com sol passar amb aquest tipus de celebritats, molta fatxenda i poca hisenda: en un ambient distès, en un programa d'humor, va treure el seu anecdotari i, parlant en primera persona, però en femení, va explicar que a les discoteques d'ambient, quan veia homes drogats "yo abusaba de esos señores todo el rato y yo pensaba, no haberte drogado". Tot això entre rialles i befes, lamentant-se d'haver deixat la festa abans que hi entrés l'èxtasi. Si després l'escoltes parlar del patriarcat i del mal que fa no només a les dones, sinó també als homes, et quedes glaçat.

Amb tot, quan indaguem una mica més en aquesta actitud, podem percebre que el chemsex és una pràctica molt habitual en aquests contextos i que, a més, el Ministeri de Sanitat proporciona una guia per practicar-lo de manera segura. Com si es pogués practicar sexe en grup i sobrecarregat de substàncies estupefaents de manera segura. Curiosament, aquest tipus de guies, quan es tracta el consum d'alcohol o drogues, es dirigeixen a reduir el consum. En canvi, amb el chemsex sembla que l'objectiu no és allunyar el col·lectiu d'aquestes pràctiques nocives, sinó proporcionar unes instruccions per reduir els riscs. De mentrestant, els Bob Pop de la vida continuaran aprofitant-se d'aquest patriarcat.