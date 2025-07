La calma a 4t d'ESO

El llenguatge que la política d'aquest país utilitza per parlar d'ensenyament és d'una suma demagògia que flota sobre núvols teòrics i buits de fonaments on assenten el seu fal·laç sistema educatiu. D'aquesta manera, molts demagogs de l'educació recreen l'adolescència com un record subjectiu en la seva maduresa. En això desconeixen que, de primer a tercer de l'ESO, es pateix amb intensitat l'aula, però que a quart l'efervescència de les seves feromones passa a una certa calma sota la pressió d'una nova eina, el seu cervell.

Si abans calia limitar amb celeritat i després, i en fred, raonar, ara pots fer el contrari, raonar limitant. Si abans ells no se sentien escoltats, ara t'escolten una mica més per una cosa molt simple, el seu major nivell d'empatia. En fi, que els púbers de quart de l'ESO raonen amb menys feromones i amb més arbitri, ja que comença a declinar el màxim de la seva adolescència.

Novament, conversant amb ells, resulta molt important fer-ho amb veu calmada i tractant-los sempre com a adults. Sempre hi ha aquell docent que intenta enganyar-los amb arguments puerils, però que els alumnes descobreixen per manca de coherència. És llavors quan perden el més rellevant entre professor i estudiant: la confiança. En fi, que tornen a tallar el pont de quart i aixequen el seu mur de tercer, una cosa novament fascinant.

Hi ha un assumpte que alguns educadors porten fatal davant els murs pubescents, l'histerisme. Milers de casos hi ha on un professor surt de polleguera i llavors ells, els alumnes, el consideren inferior i mancat d'autoritat; és més, sovint van contra ell provocant-lo una vegada i una altra. Mantenir el temple davant les gales adolescents resulta tota una tècnica teatral. Davant els seus insults i les seves paraulotes cal representar un personatge aliè a un mateix, un bromista irònic i despistat. I dona bons resultats, això sí, sancionant després. Així, els díscols saben que no va ser un descuit el sarcasme, sobretot quan veuen el parte. En fi, que cal mostrar-se temperat, de raonaments lògics i amb coherència en les decisions.

Aquesta justícia els infon el que necessita qualsevol humà per al diàleg: la confiança. Si ells confien en tu, un ja està sent acceptat i respectat pel seu clan, sense pertànyer-hi, és clar. En tal situació les demandes adultes seran escoltades, i molt sovint acatades, sense necessitat de crits ni imposicions. Per això és tan important establir aquesta confiança entre educadors i aprenents. Malauradament, i per nerviosisme, el mentor recorre al crit en el moment no adequat. Un crit puntual, assajat i en l'instant necessari sol ser molt útil per cridar a l'ordre, però fer-ho per costum i sense control dissol la seva possible efectivitat.

Al final, els púbers et prenen pel xiulet del sereno. D'altra banda, els crits engendren crits. Si des d'infants ells, els fills, aprenen que el llenguatge per comunicar-se a casa és el bram, imitaran aquests costums d'adolescent i llavors molt soroll i poques nous. Per tant, la imposició de manera radical no sol funcionar en aquesta edat.

En funció de com és un adolescent, pot resultar més efectiu negociar amb ells, però compte, sempre a l'alça. No negociïs a la baixa amb els teus adolescents. Si a casa un pare vol que reculli la bossa d'esport, demana-li llavors que endreci tota la seva habitació. Si el teu fill et diu que no soparà, però que vol connectar-se a Internet, no li demanis a canvi que sopi. Sopar hauria sopat igualment, solen tenir molta gana, això d'Internet t'ho va colar a l'estil Messi, com un gol. En qüestió de notes, alguns educadors defensen recompensar-les econòmicament, encara que millor no pagar massa. Si no, llegeix el cas següent:

Roland G. Fryer, economista de Harvard, va proposar que s'oferissin recompenses monetàries per motivar els estudiants d'algunes escoles de Nova York i Dallas amb elevat fracàs escolar. En un programa que es va posar en marxa durant el 2006 a Nova York, els mestres avaluaven els alumnes cada tres setmanes i recompensaven amb petites sumes, de l'ordre de 10 a 20 dòlars, aquells que aconseguien qualificacions altes. Els primers resultats van semblar prometedors, però mai van ser definitius. Al final s'hi acostumaven i la cosa sortia cara. La veritat, amb la crisi patida, millor estalviar. En fi, millor ser avar durant el curs i premiar només al final.