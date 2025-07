Torre Pacheco: el país es va trencar (II)

El segon episodi en la crisi de Torre Pacheco ha estat el tsunami de manipulació per part dels mitjans de comunicació públics, és a dir: RTVE, Prisa, el grup A3Media, Mediaset i altres gàrgoles de l'inframón. Tots ells depenen d'una manera o altra dels diners públics, tots ells exerceixen únicament com a portaveus del discurs únic progressista, tots ells col·laboren en l'enfonsament progressiu de la nació.

Per a això compten amb el suport robòtic de les Forces de Seguretat de l'Estat, que de manera insòlita es dediquen, no a protegir els espanyols (això seria feixista), sinó a expulsar periodistes que treballaven sobre el terreny amb l'excusa que "no podien garantir la seva seguretat".

Amb un descarament truculent, aquestes mateixes Forces de Seguretat s'han deixat veure garantint la seguretat de les reporteres de TVE o La Sexta, mitjançant el senzill procediment d'estar al seu costat i apallissar els veïns que intentaven acostar-s'hi. Com poden ser Vito Quiles o David Santos provocadors de violència i no les hordes de magribins armats? Qui decideix quins periodistes són expulsats d'una zona de tensió? Qui ha pensat que els veïns acceptaran que se'ls anomeni nazis en horari de màxima audiència?

Agafem, per exemple Jesús Cintora i la seva tertúlia de comunistes (Aroca, Villaroya i altra fauna i flora), que segons les mateixes dades de TVE ens costen una mica més de dos milions d'euros l'any. Les seves dades d'audiència reflecteixen un seguiment de diversos centenars de milers d'espectadors diaris; qualsevol tuit dels comptes de la dreta alternativa a X triplica aquestes xifres en un dia normal.

Què vol dir això? Que la població ja no s'està informant a través dels canals tradicionals. I què vol dir això? Que el relat ja no és a les mans dels mitjans generalistes. Aleshores els seus reporters van al terreny i es troben que la realitat, la crua i majestuosa realitat, ja no respon al seu discurs. Solució? Anomenar nazi la realitat, perquè tot el que no encaixi en el seu discurs progressista és nazisme pur i dur.

L'estafa és tan manifesta, tan obscena, tan nociva, que al poble se li han inflat els nassos. Hem vist escenes de tots colors; serveixi una com a exemple palmari: una veïna clamant a crits que el que vol és poder sortir al carrer segura amb les seves filles, sense por de ser assaltada i violada.

En quin moment resulta tolerable que els diners dels nostres impostos es dediquin a etiquetar aquesta dona d'"element ultredretà"? Per què paguem unes Forces de Seguretat que en comptes de protegir els veïns es dediquen a protegir els portaveus del règim i a expulsar els dissidents? Quant falta perquè la flama d'indignació es converteixi en un incendi nacional?

Ahir mateix es publicava un vídeo a les xarxes socials on es veia com els banyistes d'una platja barcelonina, veient que un marroquí intentava robar-los les pertinences, es convertien per art de màgia en nazis i procedien a reduir el malfactor, en comptes d'aplaudir-lo i regalar-li estampetes de Santa Ione Belarra. La setmana passada incidents similars van tenir lloc a Hernani o a Alcalá de Henares. El patró sempre és el mateix: els ciutadans de peu són objecte de violència per part d'elements forans i, de sobte, es tornen ultredretans i practiquen la legítima defensa.

Dos milions d'euros per a Cintora i pantà infecte d'esquerranisme, garrotades i insults per als ciutadans de peu massacrats per la immigració il·legal. Aquesta és la recepta que se'ns intenta imposar. No se'n sortiran. Tenim canals d'informació veraços, tenim fam de justícia i tenim memòria.