Des de fa uns anys, un fenomen que ha captat l’atenció en l’àmbit econòmic i polític de Catalunya és el retorn d’empreses que havien decidit traslladar la seva seu social fora de la comunitat autònoma durant els moments més tensos del procés independentista. Ara, amb la situació política més estabilitzada i la restauració de la confiança, moltes empreses han començat a considerar novament Catalunya com a un lloc atractiu per a la inversió i el creixement. Però, aquest retorn, que és percebut per molts com una bona notícia, no està exempt de qüestions que mereixen un debat profund.

El retorn de les empreses és sens dubte un símbol de la restauració de la confiança en l'estabilitat política i econòmica de Catalunya. Les empreses, en la seva gran majoria, busquen un entorn previsible per fer créixer els seus negocis, i durant els últims anys, la incertesa política havia tingut un impacte directe en la presa de decisions estratègiques. El 2017, en ple auge del procés independentista, un bon nombre d'empreses van traslladar les seves seus a altres comunitats autònomes, com Madrid o València, preocupades per l'efecte que una possible independència unilateral pogués tenir sobre els seus interessos. Aquest moviment de retorn indica que la situació política a Catalunya s'ha estabilitzat, la qual cosa pot representar una nova etapa de creixement econòmic i una nova confiança en les institucions catalanes.

El retorn d’empreses també és una gran oportunitat per reactivar l’economia catalana. Catalunya continua sent un dels principals motors econòmics del país, amb un teixit empresarial ric i diversificat. Les seves infraestructures de qualitat, com el port de Barcelona, l'aeroport El Prat o el seu sistema ferroviari, són claus per mantenir l'atractiu de la regió com a base operativa per a empreses globals. A més, la capacitat d'innovació de Catalunya, amb centres de recerca i universitats d'alt nivell, la fa un lloc ideal per a aquelles empreses tecnològiques que volen estar a l’avantguarda. Així, el retorn d’empreses pot tenir un efecte multiplicador, atraient més inversió i talent a la regió, creant nous llocs de treball i impulsant la creació d’empreses emergents.

Tot i els aspectes positius, el retorn d’empreses no és un procés automàtic ni lliure de dificultats. Un dels reptes principals que cal afrontar és la cohesió social i la percepció de la política catalana. Tot i que la situació ha millorat, les fractures socials creades pels anys de tensió política encara perduren. Algunes empreses poden ser reticents a invertir en un territori on encara existeixen tensions polítiques internes i una certa divisió d’opinions sobre el futur del país. En aquest sentit, un dels principals reptes serà la necessitat de consolidar un consens ampli, no només entre les forces polítiques, sinó també entre la societat civil, per garantir un entorn estable que faciliti el retorn d’inversió.

Per aquest motiu, la tornada d’algunes d’elles, principalment aquelles que tenen més relació amb l'actual Govern d'Espanya, té molt a veure també amb la política partidista. Amb ajudar al socialisme català, per ordre del president espanyol, Pedro Sánchez, per traslladar la imatge a la ciutadania que un Govern liderat pel PSC i Salvador Illa és bo per a l'economia catalana.

Illa, i la resta de partits amb representació al Parlament, hauran de continuar treballant en l’equilibri entre el creixement econòmic i les polítiques socials. Els salaris, la qualitat de vida i la sostenibilitat seran temes centrals en les dècades vinents. El creixement econòmic no es pot veure com un fi en si mateix, sinó com una oportunitat per garantir una millora en les condicions de vida de tota la ciutadania. Les administracions hauran d'invertir en polítiques que fomentin la inclusió social i que evitin la creació de desigualtats, especialment en un moment en què el retorn de les empreses pot augmentar la pressió sobre els recursos públics, com l'habitatge o l'educació.

En definitiva, el retorn d’empreses a Catalunya representa una gran oportunitat per a la seva economia i per al seu futur. Tot i que la situació política continua sent un tema de debat, els indicis actuals apunten a un camí de recuperació. Ara és el moment de consolidar aquesta tendència, treballant en la millora de la cohesió social i l’equitat, així com en la creació d’un entorn que continuï sent atractiu per als inversors però també per als ciutadans.

Les empreses que tornen no només fan créixer el PIB, sinó que també poden contribuir a una Catalunya més dinàmica, inclusiva i competitiva. Per aconseguir-ho, però, cal un esforç conjunt entre els sectors públic i privat per a garantir que aquesta nova etapa sigui beneficiosa per a tots.