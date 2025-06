Antisemitisme, antisionisme i altres relíquies de la Guerra Freda

Durant el segle XX, els partits comunistes d’Europa occidental van fer gala d’un internacionalisme que, en principi, els havia d’immunitzar contra tota forma de racisme o nacionalisme excloent. No obstant això, sota la poderosa influència ideològica de la Unió Soviètica que durant anys va marcar les seves doctrines, van desenvolupar discursos i polítiques profundament hostils cap al sionisme, el judaisme organitzat i el propi Estat d’Israel. Aquesta hostilitat es va presentar com una crítica al nacionalisme burguès o a l’imperialisme sionista, tot i que amb el temps, i amb l’ajuda inquebrantable nord-americana a l’Estat d’Israel, va acabar per reproduir moltes de les estructures clàssiques de l’antisemitisme, per molt jersei marxista-leninista amb què intentés ocultar-se.

Avui, els proposo un nou viatge per la història per desentranyar l’origen d’alguns dels comportaments que prevalen d’una manera o altra al 2025. L’objectiu, sempre inassolible en un article d’opinió amb vocació divulgativa, és conèixer l’evolució dels partits comunistes occidentals més representatius: el francès, l’italià, l’espanyol i el belga. També el de la URSS i el de la República Democràtica d’Alemanya.

Remuntem-nos, doncs, a 1947. La Resolució 181 de l’Organització de Nacions Unides, que proposava la partició del territori identificat com a Palestina en dos Estats, va ser votada pels països del bloc soviètic amb l’única excepció de Iugoslàvia, que es va abstenir. Així, la URSS, Polònia, Txecoslovàquia, Bielorússia i Ucraïna van votar a favor de la fundació de l’Estat d’Israel.

Algú de vosaltres es preguntarà com era possible que Bielorússia i Ucraïna tinguessin vot a l’ONU quan pertanyien a la Unió Soviètica. La URSS, desplegant la seva fortalesa després de la victòria en la Segona Guerra Mundial, volia que, a l’ONU acabada de crear, les 15 repúbliques que formaven la unió regida per Stalin tinguessin dret a vot, cosa que atorgaria al gegant euroasiàtic un gran poder a la nova organització internacional. Al final, es va acordar que dues d’elles es constituïssin com a membres fundadors i exercissin aquest dret: Bielorússia i Ucraïna. Evidentment, en la pràctica, seguien a peu de la lletra la línia dictada per Moscou.

Després del gir d’Israel cap al bloc occidental el 1949, el partit comunista soviètic i els seus satèl·lits van revertir la postura inicial. De sobte, el sionisme va ser qualificat com a enemic del socialisme i com a expressió del nacionalisme burguès. Es va començar una campanya antijudía a totes les repúbliques que incloïa el tancament de sinagogues i escoles jueves, així com el desmantellament del Comitè Jueu Antifeixista, creat durant la Segona Guerra Mundial, executant-ne 13 dels seus dirigents el 1952. Finalment, el 1953, es va acusar a metges jueus d’ordir un complot per enverinar els líders soviètics.

Alguns autors, com Shimon Redlich, parlen d’«antisemitisme soviètic», de fet, existia un pla de deportació massiva de dos milions de jueus que no es va acabar d’executar, perquè la mort de Stalin va obligar el seu successor, Nikita Jrutxov, a una ruptura amb les polítiques prèvies i a la denúncia de les conegudes purgues que van acabar amb la vida de centenars de milers de persones.

La deriva estalinista contra els jueus va tenir conseqüències immediates als partits comunistes de la resta del món. La nova línia oficial sostenia que el sionisme era una forma de nacionalisme reaccionari que calia combatre amb la mateixa energia que el feixisme. L’antisemitisme es va disfressar com a «internacionalisme revolucionari».

A França, el poderós Partit Comunista Francès va ser, durant dècades, referent polític per a milers de jueus obrers que s’havien desplaçat des de l’Europa de l’Est abans i durant la Segona Guerra Mundial, i les mans d’aquests van agafar els mítics subfusells Sten de la Resistència Francesa durant l’ocupació nazi. No obstant això, a partir dels anys 50 i especialment després de la guerra dels sis dies de 1967, el PCF es va convertir en difusor sistemàtic del discurs antisionista soviètic. Es va expulsar els militants jueus per expressar simpatia cap a Israel. Es van fer declaracions públiques que qualificaven l’Estat hebreu com «instrument de l’imperialisme» i es negava el dret a l’existència d’Israel. Es va donar suport de manera incondicional a l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OLP), replicant els discursos d’aquesta, no només els que oferien un to de resistència i lluita contra la pèrdua de territoris o la repressió al poble palestí, també aquells que tenien un perfil marcadament antisemita.

Per posar-los un exemple, l’ideòleg del PCF, Jean Kanapa, va manifestar que «l’Estat d’Israel representa la negació de la lluita de classes» i que la seva existència mateixa era «una provocació contra els pobles àrabs». L’antropòloga nord-americana Judith Friedlander, experta en etnicitat i gènere i molt relacionada amb estudis històrics a Espanya, ha documentat com el PCF va ignorar deliberadament actes d’antisemitisme a Europa de l’Est, negant fins i tot l’existència de pogroms antijueus a Polònia que van obligar a abandonar el país a 100.000 dels 240.000 supervivents de la Guerra Mundial i els camps d’extermini (es calcula que abans de 1939 vivien a Polònia 3,3 milions de jueus).

El Partit Comunista Italià va mantenir durant l’època de postguerra una actitud més oberta cap als seus compatriotes jueus que, com en el cas de França, havien participat com a partisans de la resistència. No obstant això, a mesura que Israel s’allunyava del socialisme per apropar-se als Estats Units, el PCI va girar cap a una retòrica més hostil.

Des de 1967 va donar suport consistentment la causa palestina, però, a diferència del cas francès, va evitar reproduir discursos explícitament antisemites. El 1974, va donar suport a l’ONU la famosa resolució que equiparava sionisme amb racisme. Rinascita, l’òrgan de premsa més important del partit, defensava que el “problema jueu” havia de ser abordat des d’una perspectiva de classe, rebutjant qualsevol forma de nacionalisme jueu.

El PCI va ser, dels casos tractats en aquests paràgrafs, el més curós en mantenir una doble narrativa: rebutjava el sionisme, però sense trencar totalment amb les comunitats jueves italianes. Tot i així, figures com Giorgio Amendola acusaven Israel d’«utilitzar l’holocaust com a causa política», una retòrica molt propera a la postura soviètica.

Els comunistes espanyols van considerar el sionisme com una «ideologia colonial i racista», responsable de l’opressió del poble palestí. Mundo Obrero, òrgan de premsa del partit, va defensar obertament l’OLP com a única representant legítima del poble palestí, tachant Israel com a «gendarme de l’imperialisme nord-americà».

És curiós comprovar com es feia tota menció al Holocaust com a element fonamental de la identitat jueva contemporània. Segons la professora Judit Targarona, el PCE considerava l’ús de l’holocaust en defensa del sionisme com a quelcom ideològicament inacceptable.

Durant el període de la Transició, entre 1976 i fins a 1986, el PCE es va oposar a establir relacions diplomàtiques amb Israel i va votar contra això fins a mitjans dels 80. Santiago Carrillo va sostenir que «el sionisme havia esdevingut en una ideologia expansionista i bel·licista». El partit va rebre en actes oficials a delegats de l’OLP, però mai a representants israelians, ni tan sols a líders hebreus de l’esquerra pacifista.

Sempre es va tractar d’expressar la postura com anti-sionista, relegant l’antisemitisme a un problema de passat feixista, no reconeixent-lo com un fenomen viu dins de l’esquerra revolucionària.

Al bloc soviètic havia quedat el quart alemany que no s’havia integrat a la República Federal. Em refereixo a la República Democràtica Alemanya, que va estar governada pel Partit Socialista Unificat d’Alemanya. La RDA representa un dels casos més documentats, fora dels estats marcadament musulmans, d’antisionisme institucionalitzat a l’Europa Comunista.

El partit es va declarar hereu moral de la lluita contra el nazisme. Es va rebutjar tota reparació o memòria col·lectiva envers les víctimes jueves, considerant que el model socialista era, per definició, antirracista. Durant els anys 60 es va equiparar sistemàticament el sionisme amb el feixisme. En cartells de propaganda es mostraven soldats israelians amb estrelles de David al costat d’esvàstiques, i s’ensenyava a les escoles que Israel era una potència racista i agressora.

La televisió estatal emetia reportatges que negaven el vincle entre l’Holocaust i la fundació de l’Estat d’Israel. Jeffrey Herf, en el seu llibre Undeclared Wars with Israel, manifesta que la RDA va cooperar activament amb l’OLP, subministrant entrenament militar i propaganda antisionista a través de la Stasi. Tot això, mentre ocultava la persistència de prejudicis antijueus a la societat alemanya oriental, més motivats per la publicitat institucional que per restes dels anys 20, 30 i 40.

A Bèlgica, especialment sensible amb els moviments nacionalistes, i si no, que se’l diguin a Espanya; el Partit Comunista mai va tenir el pes dels seus equivalents francès o italià. El PCB va adoptar una postura constantment alienada amb Moscou en matèria internacional. Va donar ple suport a l’OLP i va recolzar la resolució 3379 de l’ONU de 1975 que equiparava el sionisme amb el racisme en general i amb l’apartheid sud-africà. Aquesta controvertida resolució ha de ser interpretada en el context de la guerra freda, en què, com estem explicant en aquestes línies, els estats socialistes es van alinear amb els països àrabs i no alineats, formant així una majoria a l’ONU que va condemnar sistemàticament l’Estat d’Israel. El 1991, la Resolució va ser anul·lada.

La població jueva belga, que en proporció era una de les més nombroses d’Europa Occidental, estava representada en diverses institucions que reconeixien l’existència de l’Estat d’Israel; el que va ser rebutjat pel PCB que va negar la cooperació amb qualsevol d’elles.

Hi va haver fortes tensions internes amb quadres jueus del partit, especialment a Brussel·les i Anvers, on el PCB va perdre membres a causa de la seva línia antisionista. El 1982, després de la massacre de Sabra i Shatila, cometida als camps de refugiats de Beirut per les falanges cristianes libaneses, el PCB va presentar un comunicat on comparava Israel amb el règim nazi. Les organitzacions culturals jueves van trencar definitivament amb el Partit, acusant-lo de «banalitzar l’Holocaust i fomentar un antisemitisme encobert».

Antisionisme o antisemitisme, on es troba la frontera? No serem els primers en plantejar aquesta qüestió. L’antisionisme polític i l’antisemitisme ideològic han estat objecte de debat tant en l’àmbit acadèmic com en el discurs públic, però com afrontar aquest debat en el context dels partits comunistes europeus?

L’antisionisme no era una mera crítica a polítiques específiques d’Israel, sinó un rebuig estructural a la idea d’un Estat jueu. El vincle entre l’Holocaust i la necessitat de conformar un estat-nació hebreu ha estat àmpliament defensat per jueus de totes les ideologies, però va ser negat sistemàticament pels partits comunistes occidentals, seguint les dinàmiques de Moscou. En molts casos, aquests partits van reproduir estereotips tradicionals de l’antisemitisme, encara que els presentessin com a crítiques de classe o antimperialistes.

En realitat, l’antisionisme dels partits comunistes no constituïa només una oposició al nacionalisme israelià, sinó un intent de borrar del mapa tota forma de nacionalisme jueu, inclòs el nacionalisme cultural que s’ajusta sobre una base religiosa, però no ètnica.

No deixa de ser curiós com els partits que es proclamaven defensors de la igualtat i lluitadors contra el feixisme van acabar reproduint formes d’exclusió i odi contra els jueus. La motivació no era ideològica, sinó geopolítica. L’entorn de la guerra freda i l’aproximació d’Israel a Occident va alinear la URSS amb els països que envoltaven el petit estat hebreu i va reproduir la seva actitud als seus tentacles occidentals, incloent el Partit Comunista d’Espanya.

La qüestió que tracto de posar sobre la taula tracta d’anar més enllà del que ocorre avui dia a la Franja de Gaza, als camps de refugiats de Beirut, o a Cisjordània. Després de la caiguda del mur de Berlín, i el desmoronament del bloc soviètic del qual queden només dos fòssils ideològics representats a Cuba i Corea del Nord, no es va mitigar la tendència crítica de determinats grups polítics occidentals que es van adaptar i van comunitzar amb els sistemes democràtics liberals, en el que es va qualificar com a «eurocomunisme», però que va continuar amb les dinàmiques anteriors, arribant fins i tot, a donar suport a una teocràcia misògina, homòfoba, nacionalista i totalitària com és Irán, completament antagònica als ideals proletaris i que, no obstant això, ha buscat en aquest tipus de grups un element de distorsió dels sistemes liberals occidentals. Només cal passejar-se per les xarxes per comprovar com es celebraven els míssils caiguts sobre edificis o barris residencials de Tel Aviv fa pocs dies.

Els deixo a vostès que opinin si es tracta d’antisionisme, antisemitisme, o ambdues coses.

