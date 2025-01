Victoria Federica, germana de Froilán, sorprèn publicant una foto molt personal

Victoria Federica, germana de Froilán, torna a atreure les mirades a les xarxes socials. Aquesta vegada, ha sorprès tothom compartint amb els seus seguidors una imatge molt especial que no ha deixat ningú indiferent. Com a influencer, ha aprofitat el seu abast per retre homenatge al seu avi matern, el rei emèrit Juan Carlos I, amb motiu del seu aniversari.

Aquesta fotografia, plena de tendresa, mostra un moment proper entre avi i neta. I també posa de manifest el costat més personal i proper de Victoria Federica.

La sorprenent fotografia que ha compartit Victoria Federica

Avui és un dia especial en la vida de l'emèrit, Juan Carlos I, ja que celebra el seu 87 aniversari envoltat de la seva família i éssers estimats. Entre els convidats a la seva festa privada no podia faltar Victoria Federica, qui sempre ha mostrat una relació estreta amb ell.

A més de felicitar-lo en persona, ella ha volgut compartir el seu afecte d'una manera més pública. Per a això, ha publicat a les seves stories d'Instagram una imatge molt especial d'ambdós. A la instantània, se la pot veure a ella de nena, sent abraçada afectuosament pel monarca.

I aquest document gràfic, la germana de Froilán l'ha acompanyat de dues emoticones. D'una banda, un cor i, de l'altra, un pastís d'aniversari, símbols clars de l'amor i la celebració.

El simbolisme darrere de la foto de Victoria Federica

La fotografia escollida per Victoria Federica no és qualsevol. És un record d'una de les tradicionals misses de Pasqua a Palma de Mallorca, a les quals solia assistir la família Borbó al complet. Aquestes imatges, que en el seu moment formaven part de l'agenda pública, ara adquireixen un significat més íntim en ser compartides en un context personal.

El gest de la filla de la infanta Elena reflecteix la importància que dona als llaços familiars i, especialment, a la seva relació amb el rei emèrit. Aquesta connexió ha estat evident en altres ocasions. Però aquesta publicació ha arribat al cor dels seus seguidors, que han destacat la tendresa de la imatge.

Victoria Federica i el seu paper com a influencer

Amb més de 300.000 seguidors a Instagram, Victoria Federica s'ha consolidat com una figura destacada en el món de les xarxes socials. I és que utilitza aquestes plataformes per compartir moments importants i causes que li interessen, així com els seus estilismes i les seves escapades.

Aquesta felicitació al seu avi reforça la seva imatge com una jove propera i familiar. Ho fa alhora que també demostra la seva habilitat per connectar amb la seva audiència a través d'instants emotius i autèntics.