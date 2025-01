Quim Masferrer commou després de la mort de Gerard, popular personatge d''El Foraster'

En ple començament de l'any, quan molts es preparen per a l'arribada dels Reis Mags, Tivissa, un petit municipi de Tarragona, s'ha vist embolicat en un dolorós succés. Gerard Olivé, un veí de 40 anys, va ser trobat sense vida al Pirineu d'Osca, després de dies d'incertesa.

La seva desaparició havia preocupat la seva família, que va mobilitzar equips de rescat en la seva recerca. El jove havia decidit acomiadar el 2024 d'una manera especial, pujant a l'Aneto amb el propòsit de passar la nit de Cap d'Any a les altures, una experiència que, lamentablement, acabaria en tragèdia.

L'última vegada que la família de Gerard va tenir notícies d'ell va ser el 31 de desembre. Gerard, un gran apassionat de la muntanya i de la pràctica del bivac, ja havia realitzat en altres ocasions aventures similars, dormint a l'aire lliure sota condicions extremes.

El 31 de desembre va partir del refugi de Corones acompanyat d'un altre muntanyenc, però aviat es van separar, i ell va continuar sol cap a la cresta. El seu retorn estava previst per al 2 de gener, però no va tornar a donar senyals de vida. Un fet que va portar la seva família a denunciar la seva desaparició.

Des de llavors, els equips de rescat van desplegar un operatiu en la seva recerca. No obstant això, divendres passat, la tragèdia es va confirmar quan el seu cos va ser trobat sense vida en una zona de difícil accés. Segons els primers indicis, la seva mort hauria estat conseqüència d'una caiguda accidental.

Quim Masferrer commou després de la mort de Gerard Olivé

El que realment ha impactat a molts és que Gerard Olivé es va fer popular per la seva aparició en el programa de TV3 El Foraster, presentat per Quim Masferrer. Al programa, va compartir el seu amor per la muntanya i el seu estil de vida únic.

Masferrer, molt afectat, ha expressat el seu dolor amb aquestes emotives paraules: "Quan vaig visitar Tivissa vaig conèixer en Gerard. Amb ell vaig viure una experiència inoblidable que recordaré sempre. Vam dormir al cim d'una muntanya i em va explicar que per a ell allò era el que realment el feia feliç".

"Fugir de tot per trobar-ho tot. Avui ens ha arribat la trista notícia que en Gerard ens ha deixat prop de l'Aneto, justament a la muntanya, on ell estava realment feliç. El més sentit condol a la família i amics", ha conclòs Quim Masferrer visiblement emocionat.

Gerard Olivé serà recordat per la seva passió per la muntanya, el seu afany per viure intensament i per la seva aparició en el programa que li va permetre connectar amb milers de persones. Encara que la seva història ha acabat de manera tràgica, el seu llegat a la muntanya perdurarà.