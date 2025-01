El cridaner gest d'Amancio Ortega, propietari d'Inditex, en la vigília del dia de Reis

Amancio Ortega, conegut mundialment per ser el fundador d'Inditex, ha tornat a protagonitzar un gest solidari que no ha passat desapercebut. En la vigília del dia de Reis, quan els regals són els protagonistes, ha demostrat que el seu compromís amb la societat no té límits. A través de la fundació que porta el seu nom, ha posat en marxa una iniciativa a Menorca per combatre la solitud dels grans.

Ha sortit a la llum que Amancio Ortega ha aconseguit amb la seva fundació que més de 70 ancians comptin ara amb assistents de veu. I, per si no n'hi hagués prou, s'ha indicat que aquesta xifra augmentarà considerablement el 2025 a l'illa.

El gest solidari d'Amancio Ortega en la vigília del dia de Reis

La solitud és un dels problemes més greus que afecten les persones grans al nostre país, i Amancio Ortega no ha volgut obviar-ho. Per això, la seva fundació ha unit forces amb Creu Roja per dur a terme el projecte Voces en red. Aquesta iniciativa té com a objectiu dotar els ancians d'assistents de veu intel·ligents que els ajudin en el seu dia a dia i els proporcionin companyia virtual.

En concret, ara que està a punt de produir-se el dia de Reis, s'ha informat que a Menorca s'ha aconseguit que 71 persones grans puguin gaudir d'aquesta proposta. Iniciativa que busca millorar la seva qualitat de vida en diferents sentits.

Però això no és tot. S'ha anunciat també a Menorca.info que durant aquest 2025, la xifra s'ampliarà fins a assolir 200 persones a l'illa. Un gest que demostra que l'empresari no només es preocupa per generar riquesa, sinó també per impactar positivament en les comunitats més vulnerables.

Què és el projecte Voces en red?

Fa uns mesos, la Fundació Amancio Ortega va presentar el projecte Voces en red juntament amb Creu Roja, amb la finalitat de combatre l'aïllament que pateixen molts grans. Aquest programa consisteix a instal·lar assistents de veu a les llars d'ancians perquè puguin accedir fàcilment a eines tecnològiques que els facilitin el dia a dia.

Els dispositius ofereixen múltiples funcionalitats com recordatoris per a la medicació, realització de videotrucades amb familiars i voluntaris i activitats cognitives. Sense oblidar tampoc jocs de memòria i exercicis físics adaptats a les seves necessitats.

A més, aquests assistents de veu són una companyia constant per a aquells que passen llargues hores sols a casa. Poden preguntar-los sobre el clima, les notícies o fins i tot entaular converses bàsiques, cosa que els ajuda a sentir-se menys aïllats.

Amancio Ortega, l'empresari solidari

Encara que Amancio Ortega és conegut principalment pel seu imperi Inditex, la seva tasca filantròpica ha adquirit un protagonisme creixent en els últims anys. A través de la seva fundació, ha impulsat múltiples projectes destinats a millorar la vida de persones en situació vulnerable.

En aquest sentit, la iniciativa Voces en red és només una de les moltes que ha posat en marxa. Entre d'altres, destaquen les beques educatives i l'ajuda als damnificats per fenòmens naturals com la DANA.

L'empresari, que acostuma a mantenir-se allunyat del focus mediàtic, ha trobat en la seva fundació una manera de retornar a la societat part del que ha aconseguit en la seva vida. I ho fa amb gestos que marquen la diferència, especialment en dates tan assenyalades com el Dia de Reis.