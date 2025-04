Els prínceps Guillem i Harry, eufòrics: arriba un nou nadó a la família

Tatiana Mountbatten, coneguda també com Lady Tatiana, ha compartit emocionants notícies amb els seus seguidors a les xarxes socials. La jove aristòcrata i genet ha anunciat que s'ha convertit en mare per segona vegada. En una publicació va expressar: "Març podria haver estat el millor mes de la meva vida", amb fotos entranyables del seu recent nascut, Auberon, o "Albie", com li diuen afectuosament.

Un mes de felicitat i adaptació

Tatiana, que és filla del quart marquès de Milford Haven i cosí de Carles III, es va mostrar encantada amb l'arribada del seu segon fill. En la seva publicació, va compartir que ha passat un mes al camp, gaudint de la tranquil·litat de la vida rural amb el seu nadó. "Portem un mes al camp, i ha estat meravellós cuidar d'Auberon", va dir, reflectint la felicitat d'aquests primers dies com a mare de dos.

A més, Tatiana va compartir com la seva filla gran, Elodie, s'està adaptant a l'arribada del seu germà. "La seva germana gran ha adorat estar a l'aire lliure tot el dia i a poc a poc s'està acostumant a ell", va afegir. Aquest procés d'adaptació sembla estar sent natural, amb la petita Elodie gaudint del seu temps mentre aprèn a compartir el seu temps amb el seu germà.

Equilibri familiar i nous desafiaments

Malgrat ser part de la família reial britànica, Tatiana ha triat mantenir una vida tranquil·la i privada, centrada en la seva passió per l'entrenament de cavalls. En el seu missatge, Tatiana també va reflexionar sobre els primers dies amb el seu fill Auberon, descrivint-los com moments de joc, descans i molta calidesa familiar. "Hem jugat, descansat, alimentat, dormit una mica, li hem donat molt afecte i gaudit cada minut", va comentar amb alegria.

Tatiana també va expressar la seva gratitud pels moments de calma que ha pogut gaudir, mentre s'adapta a la nova normalitat que porta l'arribada del seu fill. "Ara és hora de tornar a Londres i descobrir la nostra nova normalitat", va escriure, ressaltant la importància d'aprofitar aquests moments preciosos.

Un futur prometedor per a la família

Amb el seu segon fill recent nascut i un any ple de noves experiències per davant, Tatiana es va mostrar optimista sobre el futur. Va compartir que 2025 ha començat de la millor manera, gaudint de les petites coses que la fan feliç. A més, va esmentar amb afecte el primer pas de la seva filla Elodie en el món del maneig.

Amb una vida familiar plena d'amor, Tatiana Mountbatten continua consolidant el seu lloc en la societat. Així mateix, gaudeix de la seva passió pels cavalls i de la seva vida privada al costat del seu marit, Alexander Dru, un empresari amb estudis a la Universitat d'Oxford. La família reial, incloent Carles III i els seus fills celebra amb entusiasme l'arribada d'un nou membre al seu clan.