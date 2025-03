Les últimes notícies sobre Carles III i Lady Di causaran dolor a Guillem i Harry

El matrimoni entre Carles III i Diana de Gal·les va ser una història plena d'amor, desamor i patiment. Segons el biògraf Christopher Andersen, la relació va arribar a un punt crític, tant emocionalment com físicament. Després del divorci de la parella el 1996, Carles III temia que Diana pogués cometre un acte violent contra Camila, per això va ordenar que la seguretat vigilés Lady Di.

Tensió i desconfiança: Diana mai va ser feliç al costat de Carles

Des del principi, la relació entre Diana i Carles va estar marcada pels dubtes. Tot i haver-se compromès el 1981 després de només 13 cites, Diana no era feliç amb el seu marit. Durant l'entrevista de compromís, Diana va ser ambigua sobre l'amor: “El que sigui que signifiqui estar enamorat”; una declaració reveladora.

Un episodi clau va ocórrer abans del seu casament, quan Diana va descobrir una polsera que Carles havia fet per a Camila. Aquesta troballa confirmava que el seu marit no havia deixat d'estimar Camila, cosa que va causar un gran dolor emocional a Diana. Des de llavors, la relació entre ells es va tornar encara més conflictiva, amb baralles freqüents i tensions contínues.

L'obsessió de Carles III per protegir Camila

Segons Andersen, les baralles a la residència de la parella, Highgrove House, eren tan intenses que el personal temia el pitjor, segons apunta El Nacional. Hi havia rifles i pistoles a la casa, cosa que augmentava el risc d'un desenllaç tràgic. En aquest ambient d'angoixa, Carles III va prendre una decisió dràstica: ordenar que els serveis de seguretat vigilessin Diana per evitar qualsevol tragèdia, fos un suïcidi, homicidi o ambdós.

La por de Carles III no només era per la seva pròpia seguretat, sinó també per la de Camila Parker Bowles. Segons les seves pors, Diana podria atacar Camila en un moment de desesperació. Aquesta preocupació va portar que els serveis de seguretat estiguessin en alerta màxima cada vegada que Diana i Carles coincidien a la mateixa residència.

El final del matrimoni i la tràgica mort de Diana de Gal·les

Malgrat els esforços per gestionar la situació, la relació va acabar el 1992 amb una separació oficial, seguida pel divorci el 1996. No obstant això, la història de Diana de Gal·les no va acabar aquí. Un any després del seu divorci, el 30 d'agost de 1997, Diana de Gal·les va morir en un accident de cotxe a París.

La seva tràgica mort va deixar el món en xoc, i l'episodi continua sent, avui dia, un tema molt controvertit amb incògnites per resoldre. El patiment que van viure els prínceps Guillem i Harry per la mort de la seva mare, en tals circumstàncies i sota el focus públic, va ser devastador. Ser coneixedors que el seu pare va obligar a vigilar Diana per protegir Camila podria ser-ho encara més.

La relació entre Carles III, Diana i Camila va ser complexa i va estar marcada pel patiment, les traïcions i la desconfiança. La tragèdia de la mort de Diana va deixar una cicatriu profunda en la història de la monarquia britànica. No és d'estranyar, doncs, que els fills del monarca mantinguin una relació distant amb Camila i que rebutgin certes peticions del seu pare.