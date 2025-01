Última hora sobre la situació de Sara Carbonero, ex d'Iker Casillas: 'Molt nerviosa'

Sara Carbonero sembla haver recuperat la il·lusió en l'amor després de trencar amb el músic Nacho Taboada. Una ruptura els rumors de la qual van sonar amb força fa uns mesos i que cap dels seus protagonistes va voler desmentir o confirmar. Va ser el passat estiu quan va transcendir que l'ex de Casillas va coincidir a Lanzarote amb un misteriós amic amb qui no volia ser fotografiada per posar-se "tremendament nerviosa", apuntava Gema López.

La tertuliana explicava a Espejo Público que Carbonero va estar acompanyada a l'esmentada illa canària amb el mateix acompanyant amb el qual havia estat enxampada tres anys abans. Segons López, la que va ser presentadora de Telecinco es va desplaçar fins a Lanzarote per acompanyar un dels seus fills a un torneig de futbol.

Allí va coincidir amb l'empresari amb el qual ara se la relaciona. Llavors Sara va desmentir la seva ruptura amb Nacho Taboada i va assegurar que continuaríem veient-los junts. No obstant això, la seva relació amb Jota, com li diuen els seus més propers, es va estrènyer fins al punt de passar junts la nit de Cap d'Any a l'illa de La Graciosa amb uns amics.

Sara Carbonero no vol ser fotografiada al costat del seu nou acompanyant

Va ser el passat 11 de gener quan va transcendir que la manxega havia tingut una trobada amb aquest misteriós home moreno. Aquell mateix dia a la tarda la parella va ser testimoni d'una de les representacions de l'espectacle Alegría, del Cirque du Soleil, a Madrid. Un pla que van gaudir agafats de la mà i donant mostres de complicitat com petons i carícies, senyal de la sintonia existent entre ells.

José Luis Cabrera Bonny, el misteriós acompanyant de Sara Carbonero, és l'home amb qui es va relacionar a la de Corral de Almaguer després de divorciar-se d'Iker Casillas. Va ser el 2021 quan la parella va posar punt final al seu matrimoni. Llavors la periodista va posar terra pel mig viatjant a l'illa de La Graciosa i Lanzarote acompanyada d'un grup d'amics, entre els quals es trobava l'esmentat empresari.

Una coneguda revista va arribar a publicar diverses imatges de tots dos, cosa que va donar peu a rumors sobre una possible relació entre ells. El canari, que va estudiar Empresarials, té un màster en Comerç Exterior i va ser gerent del Patronat de Turisme de Fuerteventura.

Sara Carbonero prefereix mantenir-se discreta amb la seva nova relació

El cert és que el fet que la parella acudís a un esdeveniment com l'esmentat espectacle de circ a la capital confirma que continuen fent passos en la seva relació.

Sara Carbonero es va acomiadar de 2024 reconeixent que havia estat "el pitjor any" de la seva vida. "I algun dia, no faràs mal", escrivia la periodista llançant després un missatge d'esperança i optimisme. “A partir d'ara viurem com si cada dia fos l'últim de les nostres vides”, afirmava referint-se a l'any que acaba de començar.

"En aquest 2025 abraceu molt, digueu t'estimo, feu alguna bogeria, escolteu molta música", recomanava als seus fidels. Uns consells que potser Sara ja està posant en pràctica a la vista de les imatges que han transcendit al costat del seu misteriós acompanyant.