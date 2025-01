Pepa Romero frena ‘Y ahora Sonsoles’ pel que ha passat amb María del Monte: ‘Marxo a…’

En el primer programa de l'any de Y ahora Sonsoles, María del Monte ha estat la protagonista indiscutible. La cantant s'ha assegut al plató per comentar l'actualitat d'aquests primers dies del 2025. Pepa Romero ha frenat el programa pel que ha passat amb María del Monte després d'aixecar-se i confessar que: “Marxo a fer un pipí”.

Amb la seva característica naturalitat i sentit de l'humor, María ha aconseguit convertir un tema quotidià en un moment televisiu inoblidable. Des de l'inici de la seva intervenció, María del Monte ha sorprès en parlar de tota mena de temes.

Ha explicat detalls sobre una festa que se celebra des de Cap d'Any fins al dia d'avui, deixant a tots els presents fascinats amb el seu relat. Però també ha abordat un assumpte menys glamurós: l'olor dels residus humans. El programa ha convidat una experta per explicar les raons de les diferents olors i colors de l'orina.

Pepa Romero frena Y ahora Sonsoles després del que ha passat amb María del Monte

Pepa Romero no ha pogut evitar preguntar a María del Monte quelcom molt personal: “María, tu t'aguantes les ganes d'anar al bany?”. Sense vacil·lar, la cantant ha respost: “Sí, com tothom”. Aquest intercanvi ha provocat les primeres rialles del públic, però el millor estava per venir.

Després d'escoltar atentament l'explicació de l'experta, María del Monte ha sorprès a tothom aixecant-se del seu seient. Amb un somriure al rostre, ha anunciat: “Me'n vaig”.

Pepa Romero, clarament desconcertada, ha frenat el programa i li ha preguntat: “On vas?”. Sense dubtar-ho, María ha contestat: “No acaba de dir que aguantar-se les ganes és dolent? Vaig al lavabo, ara torno”.

María del Monte és capaç de connectar amb l'audiència

El plató ha esclatat en rialles. L'espontaneïtat de la cantant ha conquerit no només el públic present, sinó també els telespectadors.

Mentrestant, Pepa Romero ha quedat sense paraules, encara que ha mantingut la seva professionalitat i el programa ha continuat amb normalitat. La situació, lluny de generar tensió, ha servit per trencar el gel i demostrar una vegada més la capacitat de María del Monte per connectar amb l'audiència.

El programa ha tancat aquest moment com un dels més memorables de la seva emissió. Pepa Romero, encara que inicialment atònita, ha sabut valorar l'espontaneïtat de la seva convidada. Segur que aquest episodi quedarà en el record dels espectadors com un dels moments més càlids i divertits de la televisió d'aquest nou any 2025.