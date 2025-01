Destapen la conversa privada Letícia amb una nutricionista: 'Jo penso...'

Torna a quedar al descobert la sorprenent conversa que la reina Letícia va mantenir en privat amb una experta en nutrició. Xerrada que va deixar sense paraules aquesta experta en la matèria: “Jo penso totalment igual”.

Aquest mateix dijous, 16 de gener, se celebra el Dia Mundial de la Croqueta, un dels plats insígnia de la nostra gastronomia i un dels preferits de tots els espanyols. Fins i tot dels reis d'Espanya.

Per això, i per commemorar aquest dia, molts no han pogut evitar recordar les anecdòtiques paraules que la reina Letícia va mantenir fa uns mesos amb la nutricionista Paula Monreal.

El passat 15 d'octubre, Felip VI i la seva dona es van desplaçar fins a Barcelona per assistir a l'última entrega dels Premis Planeta. Gala que es va celebrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Durant el sopar d'aquests premis, la reina Letícia va tenir l'oportunitat de coincidir amb diverses cares conegudes del nostre país. Entre elles, es trobava la influencer gastronòmica i col·laboradora de televisió Paula Monreal.

En aquell moment, la monarca no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'acostar-se a ella per mantenir una distesa conversa. Moment que va aprofitar per fer-li una pregunta que feia temps que li rondava pel cap.

Paula Monreal desvela el que va parlar en privat amb la reina Letícia

Fa unes setmanes, Paula Monreal va deixar al descobert, a través d'una de les seves últimes entrevistes, la inesperada pregunta que la reina Letícia li va fer durant el sopar dels Premis Planeta.

Aquell dia, la locutora de COPE, Cristina López Schlichting, es va interessar per la xerrada que la creadora de contingut va mantenir amb Letícia. Moment en què la convidada va deixar sense paraules la presentadora en compartir amb ella un dels dubtes que li va exposar la dona de Felip VI:

“Es va asseure a la nostra taula i, quan li van dir qui era i tal, diu: «Ai, doncs jo vull fer-te una pregunta. Què és més saludable: una croqueta o una rosta?»”.

Com era d'esperar, la nutricionista es va quedar “morta” després d'escoltar la inesperada pregunta que li va fer la reina Letícia. No obstant això, no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de resoldre tots els seus dubtes

“Li vaig dir: «Home, reina Letícia, sens dubte una rosta»”, li va relatar Paula Monreal a la presentadora Cristina López Schlichting. A més, la influencer gastronòmica també va desvelar quina va ser la resposta de la monarca: “I diu: «Veus? Jo penso totalment igual»”