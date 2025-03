Es confirmen els rumors sobre la princesa Isabella després de l'estat de la reina Mary

La Casa Reial de Dinamarca ha emès, fa poc, un comunicat urgent relacionat amb la salut de la reina Mary. El mateix dia, es va revelar que la princesa Isabella, filla dels reis, celebrarà el seu 18è aniversari amb dos esdeveniments especials. Mentrestant, la reina Mary va haver de cancel·lar la seva assistència a una cerimònia important a causa d'un problema de salut.

La notícia sobre la salut de la reina va sorprendre a molts, ja que no s'havien donat detalls previs sobre el seu estat. L'esdeveniment al qual no va poder assistir era el lliurament de premis de l'Associació Danesa del Cor. Es tracta d'un acte significatiu per a ella, ja que la seva mare va morir a causa d'una fallida cardíaca quan Mary tenia 25 anys.

Un aniversari especial per a la princesa Isabella

En el mateix comunicat, la Casa Reial va compartir detalls sobre el 18è aniversari de la princesa Isabella. El 21 d'abril, Isabella celebrarà la seva majoria d'edat, i per commemorar-ho, s'han preparat dos esdeveniments especials a Aarhus i Copenhaguen. Aquests esdeveniments se centraran en la cultura, la creativitat i el voluntariat, i seran dirigits als joves del país.

El primer esdeveniment tindrà lloc a Aarhus l'11 d'abril, on es ret homenatge a joves talents en àrees com la música, l'esport i el disseny. Una desfilada de moda centrada en la sostenibilitat serà un dels moments destacats. A més, hi haurà actuacions de músics emergents i ballarins d'elit.

Els estudiants de formació professional presentaran el pastís d'aniversari. El 15 d'abril, la Família Reial es dirigirà a Copenhaguen per assistir a una funció especial al Teatre Reial Danès. Allà, els joves guanyadors d'un sorteig tindran l'oportunitat de gaudir d'un espectacle variat i emocionant.

Retrats oficials de la princesa Isabella

Per celebrar el seu 18è aniversari, la Casa Reial ha publicat nous retrats oficials de la princesa Isabella, realitzats pel fotògraf Steen Evald. Aquestes imatges estan exhibides al Palau de Frederic VIII d'Amalienborg i també estan disponibles per a la seva descàrrega al lloc web oficial de la Casa Reial de Dinamarca.

Aquest aniversari representa una important fita per a la princesa, marcant el seu pas a l'edat adulta. A més, s'ha convertit en un símbol del compromís de la Família Reial danesa. Isabella representa la joventut del país, mostrant el seu suport a les noves generacions.

Mary de Dinamarca, una figura clau en la Corona Danesa, malgrat la seva salut

Encara que la reina Mary no va poder assistir a l'esmentat esdeveniment, continua sent una figura central en la vida pública de Dinamarca. La seva dedicació a la causa de la salut cardíaca i la seva implicació amb aquesta causa, en honor a la seva mare, continuen sent fonamentals per a ella.

La cancel·lació de la seva presència en aquest esdeveniment ha generat preocupació en la premsa danesa, però la Casa Reial continua minimitzant la situació. Malgrat la manca de detalls sobre la seva malaltia, s'espera que Mary torni als seus compromisos aviat.