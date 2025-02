Novetats d'última hora sobre l'estat del rei Carles: el seu fill Guillem ho assumeix

L'estat de salut del rei Carles III continua sent un tema de debat al Regne Unit. Encara que el monarca s'esforça per transmetre normalitat, les seves últimes aparicions han deixat en evidència signes de fragilitat que preocupen l'opinió pública.

L'hermetisme sobre la seva malaltia genera incertesa al Regne Unit

Des que va ser diagnosticat amb càncer a principis de 2024, el monarca ha continuat amb la seva agenda institucional, encara que amb evidents canvis en el seu aspecte. El seu caminar és més pausat, la seva expressió cansada i, en alguns actes, la seva veu ha sonat més dèbil. La falta d'informació oficial només ha incrementat les especulacions sobre el seu veritable estat.

El palau de Buckingham va confirmar la malaltia sense oferir detalls sobre el tipus de tumor, ni l'evolució del tractament. Malgrat el seu compromís amb els seus deures, en esdeveniments recents s'ha evidenciat el seu deteriorament. El seu comentari "Segueixo viu", pronunciat en una de les seves últimes aparicions, ha generat encara més dubtes sobre la seva salut.

El rol de Guillem i el futur de la monarquia

Mentre la preocupació creix, la Casa Reial ha evitat actualitzar la informació sobre la salut del rei. En la commemoració del 80è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz, el seu rostre cansat i els seus ulls enrogits no van passar desapercebuts, alimentant la incertesa. Alguns analistes apunten que la falta d'informació podria respondre a la necessitat de projectar estabilitat en la monarquia.

No obstant això, el secretisme ha provocat l'efecte contrari, augmentant la inquietud tant entre experts com en la ciutadania. Davant aquest escenari, el príncep Guillem ha anat assumint un paper més rellevant dins de la institució, però encara no és suficient per transmetre la confiança que la monarquia necessita. Les enquestes reflecteixen que el suport a la Casa Reial pateix una notable caiguda entre els més joves, que qüestionen la rellevància de la monarquia.

Un monarca que redueix la seva activitat

Malgrat continuar assistint a actes oficials, Carles III ha reduït el seu ritme de treball i els seus viatges. Aquesta mesura s'interpreta, per alguns, com un senyal que el seu estat de salut és més delicat del que es reconeix públicament. És inevitable la comparació amb la seva mare, la reina Isabel II, la fortalesa física de la qual es va mantenir fins als seus últims dies.

Encara que el rei continua complint amb les seves funcions, els signes de debilitat generen dubtes sobre quant de temps podrà continuar amb aquest ritme abans de delegar encara més responsabilitats en el seu hereu. Per ara, la incertesa persisteix i l'absència d'informació oficial només alimenta els rumors. Mentrestant, el país observa amb atenció cadascuna de les seves aparicions, a la recerca de respostes que la Casa Reial continua sense oferir.