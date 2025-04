L'última hora de Carles III: Camila no oculta el que revela el seu entorn

Després d'un breu ingrés hospitalari a causa de complicacions amb el seu tractament contra el càncer, Carles III d'Anglaterra ha fet un retorn sorprenent. Malgrat els rumors sobre el seu estat de salut, el rei ha continuat amb la seva agenda institucional i ha viatjat a Itàlia per a una visita d'Estat. Així, Carles III demostra que es troba "en excel·lent forma", segons fonts properes a la Casa Reial.

La visita de Carles III a Itàlia, just després de ser donat d'alta, ha generat gran atenció en els mitjans. El monarca britànic, de 76 anys, no només ha desmentit les pors sobre la seva salut, sinó que també ha mostrat la seva determinació de complir plenament amb les seves responsabilitats. "Itàlia mai va estar en dubte", van assenyalar algunes fonts properes, referint-se a la visita planificada, que es va realitzar sense contratemps, malgrat els recents problemes mèdics del rei.

Carles III demostra la seva fortalesa i dedicació a la feina

Al llarg dels últims dies, el Palau de Buckingham havia emès un comunicat explicant que Carles III havia estat ingressat per efectes secundaris temporals derivats del seu tractament. Afortunadament, el rei va poder tornar a casa el mateix dia, encara que alguns esdeveniments van ser reprogramats. Malgrat aquest revés, Carles III ha deixat clar que la feina institucional és essencial per a ell i ja se sent amb forces després d'un breu descans.

El rei britànic és conegut per la seva dedicació al seu rol, i els seus metges sovint li recomanen més repòs. No obstant això, ell ha expressat en diverses ocasions que se sent més viu quan està en contacte amb el seu poble i realitzant les seves tasques reials. A diferència d'altres en la seva situació, Carles III no sembla estar disposat a deixar que la seva salut li impedeixi complir amb les seves obligacions.

Un retorn ple d'energia i optimisme

A la seva arribada a Itàlia, Carles III i la Reina Camila van ser rebuts de manera càlida, i el seu bon estat d'ànim va quedar clar. Els reis van aterrar a Roma el 7 d'abril, just quan començaven a circular rumors sobre possibles cancel·lacions de la visita. No obstant això, Carles III va sorprendre a tothom en mantenir la visita, la qual cosa, segons la premsa, reforça la imatge d'un rei fort i compromès amb la seva tasca.

La premsa britànica també va destacar que aquest viatge té un component personal important: el 9 d'abril, els reis celebraran el seu vintè aniversari de noces. Malgrat els desafiaments recents, el monarca i la seva esposa es van mostrar optimistes i agraïts per la seguretat brindada durant el seu trasllat.