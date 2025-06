Tristesa per a la família reial: es demostra que el del rei Joan Carles és 100% veritat

El rei Joan Carles I ha deixat recentment Espanya després d'una breu estada a Sanxenxo, Galícia. Durant gairebé una setmana, el monarca emèrit va gaudir de la seva gran passió: la vela. Tanmateix, aquest comiat va estar marcat per un evident agreujament dels seus problemes de mobilitat.

Durant aquells dies, don Joan Carles va rebre la visita de la seva germana, la infanta Margarita, el seu cunyat Carlos Zurita i els seus nebots María i Alfonso. Ells es van desplaçar expressament per compartir temps amb ell. No obstant això, l'absència de la infanta Elena, la seva filla, va ser una de les notes més tristes de la retrobada.

Les imatges captades en la seva darrera jornada a Sanxenxo van mostrar que els seus problemes físics s'han intensificat. En lloc de navegar en el seu habitual vaixell “El Bribón”, va triar una llanxa més petita, la Cristina. A més, va necessitar l'ajuda de dues persones per baixar les escales i fins i tot va haver d'aturar-se a mig trajecte per recuperar-se.

La Família Reial sota pressió: el rei Joan Carles enfronta crítiques i dificultats en la seva darrera etapa

Als seus 87 anys, el monarca s'ha estat sotmetent a diversos tractaments mèdics amb la intenció de millorar la seva salut i mantenir la seva independència tant com sigui possible. Tanmateix, les xacres pròpies de la seva edat han anat minant la seva fortalesa física, i cada any que passa les afeccions semblen prendre més protagonisme. Aquesta realitat contrasta amb la imatge de vitalitat que sempre va mostrar durant el seu regnat, cosa que ha causat commoció en aquells que l'han vist recentment.

Però els problemes físics no són els únics que enterboleixen l'etapa final de la seva vida, Joan Carles I ha protagonitzat diverses polèmiques que han afectat la seva reputació. Entre elles, destaca la denúncia que va interposar contra el president regional Miguel Ángel Revilla, una acció legal que ha generat un ampli debat, ja que s'adreçava contra un mandatari elegit democràticament.

A més, la publicació de les memòries de Bárbara Rey, titulada Yo, Bárbara, ha revelat detalls íntims i fins ara desconeguts sobre la seva relació prohibida amb Joan Carles I. En elles, la vedet descriu el monarca com algú que prefereix evitar els problemes en lloc d'afrontar-los directament, una revelació que ha afegit una nova capa de controvèrsia a la seva figura. Aquests fets han accentuat la tristesa i la complexitat de la seva situació personal i pública.

La Família Reial i el rei Joan Carles afronten un capítol de comiats i desafiaments

Enmig de tot aquest escenari, el Rei sembla estar decidit a establir-se novament a Europa, buscant una casa a Portugal per tornar-hi després d'anys residint als Emirats Àrabs Units. Tot i que ni la Casa Reial ni el seu entorn han confirmat oficialment aquesta intenció, les informacions apunten que desitja estar més a prop del seu país i família. Tanmateix, per ara la seva presència a Espanya sembla limitada a visites esporàdiques, donades les circumstàncies actuals.

Aquesta etapa, marcada per problemes físics visibles i una reputació qüestionada, representa un capítol complex per a la família reial i per a la societat espanyola. Joan Carles I, que durant dècades va ser símbol de la transició democràtica, afronta el declivi de la seva vida pública amb salut delicada i múltiples polèmiques. La nostàlgia i la incertesa acompanyen la seva situació actual.