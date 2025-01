Això és el que li criden a la princesa Leonor quan baixa de l'Elcano per descansar

La princesa Leonor ha passat els seus primers dies fora de l'Elcano després d'efectuar la seva primera parada a Tenerife. "Guapa, viva Espanya", és el que li han cridat a l'hereva al tron només posar un peu a terra. La filla de Felip i Letícia ha estat ben rebuda pels tinerfenys que aplaudien la seva arribada a port.

L'arribada de l'Elcano va causar una gran expectació i tots els guàrdies marines van sortir a saludar des del vaixell com és tradició. Habitants i turistes van donar la benvinguda a Leonor, que no va parar de saludar i somriure a tots els presents.

Així és rebuda la princesa Leonor en la seva primera parada a l'Elcano

L'Elcano va fer la seva primera parada el passat divendres 17 de gener al port de Tenerife amb la princesa Leonor a bord. Una setmana després de sortir del Port de Cadis, l'embarcació arribava a l'arxipèlag sota una gran expectació.

Els primers crits que Leonor va sentir després de baixar de l'Elcano per descansar van ser "guapa i viva Espanya". L'hereva va ser rebuda pels habitants, turistes i curiosos amb aplaudiments i víctors que li van fer sentir-se ben rebuda. Només atracar, Leonor, juntament amb la resta de guàrdies marines, va sortir a coberta per saludar com mana la tradició.

Movent la seva gorra d'un costat a l'altre i amb un gran somriure, la princesa d'Astúries va donar les gràcies per aquesta gran rebuda. A l'illa ha passat tot el cap de setmana, on s'ha deixat veure passejant prop del port de Santa Cruz de Tenerife.

L'Elcano va quedar amarrat, permetent que els estudiants de l'Escola Naval de Marín poguessin atendre els seus compromisos oficials. No obstant això, no tot serà estudiar, Leonor també ha tingut temps per gaudir de Tenerife i de la seva gastronomia.

Mentre això succeïa, el vaixell va obrir les portes perquè la gent accedís a l'interior i pogués conèixer com viuen els estudiants. L'esperança era veure la princesa Leonor dins, però això no va ser possible, ja que estava amb la resta dels seus companys.

La seva presència pels carrers de Tenerife no va passar desapercebuda i molts van tenir la sort de coincidir amb ella. Les reaccions van ser unànimes i tots van coincidir a lloar-la i complimentar-la amb floretes i gestos d'afecte.

Les primeres hores fora de l'Elcano de la princesa Leonor

Durant tot el cap de setmana, l'Elcano ha romàs amarrat al port de Santa Cruz de Tenerife abans d'iniciar de nou la seva travessia. Gràcies a això, la princesa Leonor ha disposat de prou temps per fer-se un autèntic bany de masses.

Al poc de trepitjar terra, l'hereva va visitar un dels restaurants més populars i reconeguts de l'illa, La Montería. Allà va gaudir d'un agradable dinar degustant els productes típics de la zona. Sense perdre el somriure, Leonor es va deixar fotografiar i va atendre amb amabilitat i respecte a tots els que s'acostaven a saludar-la.

Des del restaurant, van destacar "la seva amabilitat i proximitat", i es van mostrar molt agraïts que escollís el seu local. A més, la princesa Leonor també va dedicar el seu temps lliure a fer turisme. Va visitar els llocs més destacats de Tenerife amb visita obligada a El Teide.

Després va tocar tornar al vaixell que avui mateix, dilluns 20 de gener, surt del port de Santa Cruz de Tenerife rumb al seu següent destí. No abandonem les illes, ja que la seva pròxima parada serà Gran Canària. Des d'allà la travessia serà molt més llarga, ja que no veuran terra fins que arribin a Salvador de Bahia, Brasil.

Comença així el seu viatge transoceànic amb diverses parades per Sud-amèrica, on Leonor coneixerà altres cultures i civilitzacions. Fins al seu retorn a Espanya, programat per al 21 de juliol de 2025.