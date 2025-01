Destapen com es troba Anabel Pantoja pel que ha passat amb la seva filla a l'hospital

L'entorn proper a Anabel Pantoja ha destapat com es troba després del que ha passat amb la seva filla a l'hospital: "extremadament cansada i trencada". La petita Alma porta una mica més d'una setmana ingressada i la influencer no s'ha separat d'ella en cap moment. La situació d'estrès constant a la qual s'enfronta diàriament Anabel li està passant factura a nivell emocional i físic.

Juntament amb ella roman David, la seva parella, qui també està patint per l'estat de salut de la petita. Tots dos es troben esgotats, però esperançats davant la millora que asseguren que ha experimentat Alma.

Així es troba Anabel Pantoja després de l'última hora de la seva filla

Anabel Pantoja continua acaparant tot l'interès mediàtic des que fa una setmana la seva filla va haver de ser ingressada. La influencer no s'ha separat del costat d'Alma i ha començat a patir les conseqüències de les llargues hores a l'hospital.

"Anabel està extremadament cansada", és l'estat en què es troba Anabel i que ha sortit a la llum gràcies al seu entorn. A més, també afirmen que, després de tants dies a l'hospital, la neboda de la tonadillera "està trencada". Anabel porta molts dies patint una situació de considerable estrès i angoixa que li ha passat factura a nivell físic i emocional.

Per fortuna, l'última hora que arriba des de l'hospital és molt bona i, tant Anabel com David, poden respirar alleujats. Era la mateixa cosina de Kiko Rivera qui publicava un comunicat trencant el seu silenci i confirmant la millora d'Alma.

"Alma està bé, seguim endavant, pujant un esglaó més en aquest camí", ha escrit donant les gràcies per tot el suport i l'afecte rebut. Aquesta bona nova impulsa Anabel a agafar aire i confiar en la completa recuperació de la seva filla.

No obstant això, malgrat les bones notícies, Anabel continua decidida a no separar-se de la petita. El seu desig ara és que aviat passi a planta i abandoni la UMI on va ingressar el passat 9 de gener. Les notícies que arriben són esperançadores i mantenen que "estem davant el començament del miracle".

Anabel Pantoja trenca el seu silenci i fa una crida

Onze dies han hagut de passar perquè Anabel trenqui el seu silenci i confirmi com es troba la seva filla. Durant gairebé dues setmanes, el silenci ha imperat en l'entorn de la influencer que ha respectat el desig dels pares de no parlar.

Ara que per fi es veu una clara millora, la cosina d'Isa decidia fer el pas i confirmar que evoluciona bé. A més, aprofitava el moment per demanar a la premsa "que ens permetin viure aquests dies amb una mica de normalitat".

Anabel és conscient de l'interès dels mitjans, que, des del primer moment, han tractat la notícia amb respecte i cautela. No obstant això, ha insistit en la necessitat de "viure aquest procés com a pares amb tranquil·litat, sense especulacions ni exigències del que ha ocorregut".

En l'entorn de la influencer també s'aprecia l'estat d'optimisme que ha transmès Anabel. La tensió i els rostres de preocupació dels primers dies han donat pas a gestos més relaxats.

Els afins que es van traslladar a Canàries per acompanyar la parella també estan tornant a les seves respectives llars. El que confirma que la situació ha millorat considerablement, malgrat que encara va "molt a poc a poc".

Sigui com sigui, l'estat físic i mental d'Anabel és un altre dels aspectes que preocupen el seu entorn. Tots coincideixen que ha de descansar, però entenen que el seu desig sigui romandre al costat de la seva filla.