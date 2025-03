El terrible divorci d'una parella de TV3 que molts desconeixen: 'Estava tan malament…'

El desamor pot convertir-se en una de les experiències més dures que algú pot travessar. No només significa la pèrdua d'una parella, sinó també la reconstrucció d'una vida que, fins a aquell moment, semblava tenir un rumb clar.

Per a moltes persones, el final d'una relació pot portar amb si sentiments d'angoixa i solitud, especialment quan hi ha fills pel mig. Això és el que li va passar a Estel Solé, actriu, escriptora i tertuliana de TV3, qui ha parlat recentment en una entrevista.

Estel Solé i David Plana es van enamorar a La Riera

Coneguda per la seva participació a La Riera i les seves col·laboracions a TV3, Estel Solé ha estat una figura mediàtica a Catalunya durant anys. No obstant això, el que molts desconeixien era el difícil procés que ha viscut després del seu divorci de David Plana, creador de la sèrie.

La seva separació no només va significar el final del seu matrimoni, sinó l'inici d'una etapa marcada per la lluita per tirar endavant. En una entrevista concedida al Diari Ara, l'actriu ha revelat com aquesta situació la va portar a un punt dramàtic en la seva vida.

"Vinc d'un divorci que durant un any m'ha tingut a l'ombra, en la foscor. Ha estat una guerra, ara sento que estic una mica en la postguerra", va confessar. A això s'hi va sumar la dificultat de trobar una llar per a ella i els seus fills, cosa que va incrementar el seu estrès i preocupació.

"He patit molt per trobar casa per a mi i per als meus fills. He hagut d'assumir que ara comença un nou tros de vida en el qual estic sola amb les meves criatures i m'he de fer càrrec jo de tot", va explicar.

La trucada que li va salvar la vida

El dolor i la incertesa van ser massa per a Estel Solé, fins al punt de portar-la a pensar a llevar-se la vida. Al juliol de l'any passat, va sentir que no podia més i va prendre una decisió desesperada: trucar al telèfon de prevenció del suïcidi de la Generalitat.

"Tot m'ha portat molta angoixa, tristesa i culpa. El juliol passat estava tan malament que vaig acabar trucant al telèfon del suïcidi, per sort va respondre un home que em va convèncer que viure valia la pena", va relatar.

Estel Solé parla obertament de la seva experiència per visibilitzar la importància de la salut mental i la necessitat de demanar ajuda. El seu testimoni és un recordatori que, fins i tot en els moments de major foscor, sempre pot haver-hi una sortida.