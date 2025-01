Preocupació pel que ha succeït amb el príncep Harry durant els incendis de Califòrnia

Augmenta la preocupació al voltant del príncep Harry i la seva família després dels últims i comentats incendis que s'han produït al sud de Califòrnia. I és que, segons ha transcendit en els últims dies, les flames s'estan acostant a Montecito, localitat en la qual es troba la mansió dels ducs de Sussex.

Fins a la data, almenys 25 persones han aparegut mortes a conseqüència dels terribles i devastadors incendis que estan arrasant, en especial, la ciutat de Los Angeles. Motiu pel qual les autoritats han ordenat l'evacuació de prop de 90.000 residents.

Ara, i després de comprovar que el foc continua avançant amb gran rapidesa, s'han encès totes les alarmes al voltant del príncep Harry i Meghan Markle. I tot després de saber que la seva mansió, valorada en 28 milions d'euros, està en perill.

El majestuós habitatge, envoltada d'amplis jardins, en la qual els ducs de Sussex es van instal·lar després del ‘Megxit’ es troba a Montecito (Santa Bàrbara). Allà resideixen juntament amb els seus dos fills, Archie i Lilibet.

Fins al moment, aquesta àrea de Califòrnia havia romàs al marge dels incendis, cosa que els permetia fins i tot oferir la seva llar com a refugi per a amics propers. Molts d'ells figures reconegudes que havien perdut els seus habitatges.

No obstant això, ara la situació és tan crítica que les flames estan amenaçant la mansió del príncep Harry i Meghan Markle i les de la resta dels seus veïns. Tant és així que els ducs de Sussex s'enfronten a la possibilitat d'haver d'abandonar el seu lloc de residència.

S'encenen les alarmes al voltant del príncep Harry i la seva família

Els forts vents que estan apareixent a la zona de Santa Ana estan dificultant les tasques dels bombers. Motiu pel qual, després de comprovar que les flames s'estan acostant a la zona de Montecito, el departament de bombers ha emès una alerta:

“En aquestes condicions, els incendis creixeran ràpidament i es comportaran de manera erràtica. Estigui preparat per evacuar en cas que es produeixi un foc forestal”.

D'aquesta manera, l'equip de bombers ha avisat a tots els veïns de la zona, entre els quals es troben el príncep Harry, Meghan i els seus fills. I tot perquè estiguin preparats davant una possible i imminent evacuació.

A més, han confirmat que pot existir la possibilitat que es produeixin nous talls d'electricitat, motiu pel qual els han demanat que mantinguin els seus dispositius mòbils totalment carregats.

El passat dilluns, 13 de gener, les flames van arribar fins a la zona de Ventura, ubicada relativament a prop de la residència del príncep Harry. Des de llavors, l'incendi ha avançat ràpidament, arrasant al voltant de 25 hectàrees.

Per això, si el foc continua fora de control, els ducs de Sussex i els seus fills podrien enfrontar-se a la necessitat d'evacuar la seva llar. De fet, tal com asseguren diversos mitjans internacionals, ambdós han establert un pla per assegurar que, si fos necessari, els seus fills puguin ser traslladats de manera ràpida i segura.

Mentre que les flames continuen arrasant el sud de Califòrnia, la solidaritat amb totes les víctimes, entre les quals es troben diverses estrelles de Hollywood, no ha tardat a manifestar-se. Tant és així que diversos altres coneguts, com Víctor Gordo i el xef José Andrés, estan ajudant els afectats en tot el possible.

D'altra banda, tal com ha confirmat The Telegraph, el príncep Harry i la seva dona també estan posant el seu granet de sorra. A més d'obrir les portes de casa seva a les persones que ho han perdut tot, han estat vistos al Centre de Convencions de Pasadena repartint menjar.