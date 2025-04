Salten les alarmes pel que ha passat poques hores abans del funeral del Papa Francesc

Avui és un dia de profunda tristesa per a milions de persones arreu del món. El Papa Francesc, que va morir el passat 21 d'abril als 88 anys, rep el seu últim adeu a la plaça de Sant Pere. El seu funeral, senzill i digne, ha començat a les 10 del matí, complint el seu últim desig.

La notícia de la seva mort va commoure fidels i no-creients per igual. El Papa Francesc va morir a la Casa Santa Marta després de patir un ictus i una insuficiència cardíaca. Malgrat les seves complicacions de salut, ell es va mantenir actiu durant tota la seva última Setmana Santa, fins al Diumenge de Resurrecció.

Avui la plaça de Sant Pere s'ha vist completament abarrotada des de les primeres hores del matí. S'estima que prop de 200.000 persones omplen també la Via de la Conciliació, esperant el pas del seguici fúnebre. El món sencer presencia aquest històric moment de donar l'últim adeu al Papa Francesc. I un succés inusual ha cridat l'atenció hores abans de l'inici del funeral.

Aquest és el detall que ha sorprès unes hores abans del funeral del Papa Francesc

Enmig de l'emoció i la multitud que es congregava per acomiadar el Papa Francesc, quelcom completament inesperat va irrompre en l'escena. Desenes de coloms blancs van aparèixer al cel de la plaça de Sant Pere hores abans del funeral del pontífex, captant totes les mirades. Els habitants locals, sorpresos, han afirmat que mai havien presenciat res semblant.

Les imatges dels coloms acompanyant l'últim adeu del Papa Francesc han fet la volta al món. Molts fidels han interpretat aquest fet com un senyal de pau i de benedicció. I les xarxes socials s'han inundat de missatges emotius i fotografies.

Testimonis presencials descriuen el vol dels coloms com un espectacle colpidor. Les aus blanques es desplaçaven en cercles sobre la multitud que plorava la pèrdua del pontífex. Una escena que ha emocionat creients i turistes per igual.

No existeixen registres recents d'un fenomen similar a la plaça de Sant Pere. Els mateixos residents romans asseguren que no recorden res semblant. El vol dels coloms blancs ha estat qualificat d'un fet veritablement extraordinari.

Sens dubte, el Papa Francesc serà recordat per la seva senzillesa, la seva bondat i la seva proximitat amb el poble. El seu comiat ha estat marcat per un gest que molts interpreten com un regal del cel. Un símbol de la pau i de l'amor que va predicar fins al seu últim alè.

L'Església catòlica viu avui una pàgina històrica carregada d'emoció i simbolisme. El vol inesperat dels coloms ha afegit un matís gairebé místic a aquest adeu. Un detall que quedarà gravat en la memòria col·lectiva per sempre.