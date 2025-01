Susanna Griso utilitza una única i contundent paraula per descriure Anabel Pantoja

Susanna Griso ha deixat més d'un sense paraules amb la darrera confessió que ha fet sobre Anabel Pantoja. La presentadora d'Espejo Público no ha tingut cap problema a utilitzar una única i contundent paraula per descriure la influencer: “Impecable”.

Un dia més, aquest conegut matinal d'Antena 3 ha dedicat part de la seva emissió a comentar totes les novetats relacionades amb l'estat de salut de la petita Alma. Entre altres coses, han parlat sobre el primer comunicat que ha emès la neboda d'Isabel Pantoja.

A través d'Instagram, Anabel Pantoja ha trencat el seu silenci 11 dies després que la seva filla hagués de ser ingressada a l'UCI de l'hospital Materno de Gran Canaria. En ell, la creadora de continguts ha volgut agrair tot l'afecte i suport que ha rebut en aquests dies.

A més, també ha volgut aprofitar l'ocasió per fer una important petició a la premsa del nostre país. “Només demanem, amb tot el respecte, que els mitjans ens permetin viure aquest procés amb tranquil·litat, sense especulacions ni exigències del que ha passat”.

Un esperat comunicat que, com era d'esperar, s'ha convertit en el protagonista principal de l'emissió d'Espejo Público d'aquest mateix dimarts, 21 de gener. Durant aquesta tertúlia, tant Susanna Griso com els seus companys han volgut destacar el bon tracte que hi ha hagut entre la família i els reporters.

Tant és així que la presentadora del format no ha tingut cap problema a titllar d'“impecable” l'actitud que té Anabel Pantoja malgrat les circumstàncies.

Susanna Griso utilitza una contundent, però reveladora paraula per descriure Anabel Pantoja

Després d'analitzar el comunicat d'Anabel Pantoja, tant Susanna Griso com els seus companys han volgut compartir amb l'audiència d'Antena 3 la seva opinió personal. Moment en què Laura Fa ha deixat al descobert el que pensa que passarà a partir d'ara.

Encara que considera que la influencer és “un dels personatges més importants per a la premsa del cor”, la comunicadora està convençuda que els mitjans respectaran la seva decisió. “Entenc que la premsa respectarà la distància i, amb el pas dels dies, es naturalitzarà”.

Per la seva banda, i malgrat la petició pública que ha fet Anabel, Gema López considera que és “inevitable” que els reporters no persegueixin la influencer. I per això, ha posat l'exemple del mateix Raphael.

Tal com ha assegurat la companya de Susanna Griso, cada dia que els fills del cantant acudien a l'hospital, eren rebuts pels micròfons dels diferents mitjans de comunicació.

“Se li posarà el micro i se la seguirà, perquè ara mateix és interès i hi ha mitjans que ho comprarem”, ha assegurat Gema López. Mentrestant, Laura Fa considera que, en el cas d'Anabel Pantoja, és diferent:

“Jo que he cobert situacions complicades, crec que... Sí que és veritat que tot això interessa, però acostumem a deixar una distància, a no ser que el personatge... Els fills de Raphael és que ho posaven molt fàcil”.

En aquest moment, Susanna Griso no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de donar la seva opinió relacionada amb aquest debat. “És veritat que ella viu en la sobreexposició, però jo entenc que com a mare és dur”, ha començat explicant la presentadora.

“Ara no és la influencer, és la mare... Però és que la vida d'Anabel Pantoja ha estat sempre tan exposada”, ha afegit a continuació, just abans de descriure d'“impecable” l'actitud de la influencer.