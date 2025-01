Un comunicat sobre Anabel Pantoja i David Rodríguez fa un gir de 180º a tot

Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez no s'han separat de la seva filla des que aquesta va ser ingressada. Si bé els primers dies la situació semblava bastant delicada, en aquests moments les notícies que arriben són optimistes. El que fins ara ha transcendit és que la petita Alma està millorant i fent passos ferms, una informació que fa un gir a tot.

"Està en un escenari totalment diferent", han comentat persones properes a la parella. Un avenç que ha ajudat que l'ànim de la neboda d'Isabel Pantoja millori. "Està molt més positiva per un motiu de pes", apunten les mateixes fonts.

Prova d'aquest canvi és el fet que els metges s'hagin plantejat que la nena passi a planta. La influencer, que compta en tot moment amb el suport de la seva mare, així com d'altres familiars i amics, comença a veure les coses d'una altra manera. Encara que la situació continua sent complicada, la realitat és que l'evolució és favorable.

La informació sobre la filla d'Anabel Pantoja que ho canvia tot

Anabel, fa més de deu dies que no surt de l'hospital Materno Infantil de Gran Canària, ha fet alguna cosa que deixa a la vista un canvi d'actitud. "Està començant a respondre missatges", han deixat caure.

Malgrat tot, el procés en què es troba la filla d'Anabel Pantoja podria ser lent. És necessari que tant els seus pares com l'entorn de la petita tinguin paciència.

Des del dia 9 de gener en què la parella va acudir amb la seva filla al citat centre hospitalari, Anabel ha compartit com se sent amb el seu cercle més íntim. Al seu costat la seva mare, Merchi, els seus oncles, Isabel i Agustín Pantoja i amics com Belén Esteban o Amor Romeira. També va rebre la visita dels seus cosins Kiko Rivera i Isa Pantoja, que van tornar als seus respectius domicilis per atendre els seus compromisos professionals.

La mateixa Isabel Pantoja va tornar dissabte a Madrid amb el seu germà Agustín després de romandre vuit dies a l'illa al costat d'Anabel. La cantant no va dubtar a volar fins a Gran Canària tan aviat com va tenir coneixement del que li succeïa a la filla de la seva neboda. El fet que hagi tornat a la capital posa de manifest que la millora és un fet.

Ara les notícies que arriben sobre Alma són esperançadores. Era el periodista Antonio Rossi qui recentment deixava entreveure algunes pistes sobre l'estat del nadó.

L'entorn d'Anabel Pantoja confirma que l'evolució de la petita és favorable

"No hi ha retrocessos. Sí que hi ha passos cap endavant, petits, però prou significatius per prendre's les coses d'una manera més optimista", afirmava el tertulià. "És un procés llarg, però amb passos considerables", matisava.

Susana Molina, amiga de la sevillana, va assegurar que tant Anabel com David estan "preocupats" per la seva filla, "però al final van sortint bones notícies".

Queda clar així que Anabel i el seu entorn veuen les coses d'una altra manera, encara que la prudència és necessària i són conscients que queda molt per davant.