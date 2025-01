El príncep Harry se'n va dels Estats Units sense Meghan Markle per un motiu important

El príncep Harry ha marxat dels Estats Units sense Meghan Markle per un motiu de pes: enfrontar-se a la premsa britànica. Fa uns anys, l'actual duc de Sussex va denunciar un dels més grans grups periodístics del Regne Unit liderat per Rupert Murdoch.

Els va acusar d'haver aconseguit informació sobre la seva vida mitjançant actuacions que freguen la il·legalitat. Ara ha arribat el moment de veure's als tribunals, motiu que l'ha portat a deixar la seva llar a Califòrnia per tornar a Londres.

El príncep Harry se'n va dels Estats Units sense Meghan Markle

Una vegada més, el príncep Harry s'enfronta a una situació complicada sense la companyia de Meghan Markle. El germà de Guillem ha volat fins al Regne Unit per atendre un compromís i la seva esposa ha decidit no acompanyar-lo. Sembla que Markle no vol tornar a trepitjar sòl britànic ni tan sols en aquests moments complicats per al seu marit.

El motiu que ha portat el príncep Harry a deixar la seva casa a Califòrnia i viatjar sense la seva dona és un motiu legal. Concretament, el judici que es durà a terme a conseqüència de la demanda que va posar a un grup periodístic del Regne Unit.

Es tracta de l'editorial dirigida per Rupert Murdoch, un dels directius amb més poder dins del món de la comunicació anglesa. Seus són mitjans com The Sun o The Times o cadenes com la Fox o Sky. La majoria dels quals ha informat en reiterades ocasions sobre la Família Reial britànica.

Ha estat Harry l'únic del seu entorn que va decidir interposar una demanda contra Murdoch per aconseguir informació seva amb actes poc legals. El duc de Sussex sosté que durant anys va ser objecte d'una investigació exhaustiva sobre la seva vida per treure els seus draps més bruts.

Com a conseqüència, els tabloides britànics van contribuir a embrutar la seva imatge i que patís l'assetjament i enderrocament per part de la premsa. Això va ser una de les causes que van provocar que tots dos decidissin deixar el Regne Unit i mudar-se als Estats Units. Allà han pogut tenir una vida més relaxada, sobretot pel bé dels seus dos fills, que ara porten una vida normal.

Meghan Markle deixa sol el príncep Harry en un moment clau

Per al príncep Harry, la seva lluita contra el gran grup mediàtic representa un moment crucial en la seva vida. Es tracta d'aconseguir posar contra les cordes a qui durant anys va estar maltractant-lo i no pensa ser condescendent.

De fet, segons afirma Vanity Fair, el marit de Meghan està disposat a fer el que calgui perquè es faci justícia. El passat dilluns 20 de gener va començar el procés judicial que es preveu que duri almenys vuit setmanes.

Durant aquest temps, el príncep Harry volarà a Londres per acudir com a testimoni i la seva intervenció durarà dos dies. L'objectiu és demostrar les pràctiques il·legals mitjançant les quals es van aconseguir informació del duc de Sussex durant els anys 1996 a 2011.

Cal destacar que aquells anys van ser molt durs per a l'actual marit de Markle després de la mort de Lady Di. La mort de Diana va acaparar portades i hores de televisió amb tota mena d'informació sobre la Família Reial. Harry tenia només 12 anys i va ser objecte d'una qüestionable investigació per part del grup periodístic dirigit per Murdoch.

El fill menor de Carles III vol demostrar que fins i tot les seves trucades van ser piratejades il·legalment i que es van destruir proves. Sens dubte, un llarg procés el que li espera a Harry al qual haurà de fer front sense la companyia de Meghan Markle.

Markle romandrà als Estats Units mentre el seu marit s'asseu als tribunals per netejar el seu nom. Allà continuarà bolcada amb les víctimes dels incendis que han assolat Califòrnia mentre està al càrrec dels seus dos fills.