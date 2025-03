Stop rumors! El veritable estat de la reina Mary, dona de Frederic X de Dinamarca

La Casa Reial de Dinamarca ha emès un comunicat, després de la cancel·lació d'un esdeveniment clau al qual havia d'assistir la reina Mary de Dinamarca. La notícia ha generat preocupació, ja que no és habitual que un membre de la reialesa falti a última hora a un compromís important.

Mary de Dinamarca, que recentment havia estat present en un esdeveniment públic amb el seu marit, el rei Frederic, semblava estar bé. No obstant això, aquest dimecres, la Casa Reial va informar que la Reina no podria assistir al lliurament de premis 2025 de l'Associació Danesa del Cor, a causa d'una malaltia. Encara que no es van donar detalls específics sobre el seu estat de salut, el terme "malaltia" va deixar oberta l'especulació.

La Família Reial Danesa minimitza la situació, però els mitjans estan preocupats

L'esdeveniment al qual Mary no va poder acudir és significatiu per a ella, ja que la vincula amb la seva mare, que va morir per una fallida cardíaca quan ella tenia 25 anys. La cerimònia era una de les més esperades per la reina, per la qual cosa la seva absència va ser sorprenent.

Encara que la Casa Reial va tractar de restar importància a la situació, dient que la reina havia emmalaltit com moltes altres persones en aquest moment, els mitjans danesos han expressat la seva preocupació. Ella no sol faltar a esdeveniments tan importants, per la qual cosa la seva cancel·lació a última hora va aixecar dubtes.

Mary Elizabeth Donaldson, reina de Dinamarca, es pronuncia a través de les xarxes socials

Per calmar els seus seguidors, Mary va publicar un missatge a les xarxes socials de la Casa Reial, agraint els gestos de suport rebuts. "Gràcies per la vostra consideració. Quina agradable sorpresa rebre aquest ram i aquests dibuixos, encara que la malaltia em va impedir participar en l'esdeveniment de l'Associació del Cor", va escriure.

La reina també va aprofitar per felicitar els guardonats a la cerimònia, el personal sanitari de les clíniques cardíaques infantils de Dinamarca, i va expressar el seu pesar per no poder estar present. Encara amb tristesa a causa del seu estat de salut, va deixar clar que continua compromesa amb la causa.

La preocupació per la salut de Mary augmenta

L'estat de salut de Mary continua sent un tema de preocupació. Encara que la Casa Reial va tractar de tranquil·litzar la premsa, la manca de detalls sobre la seva malaltia ha alimentat els rumors. La reina ha viatjat recentment a Austràlia per veure el seu pare, cosa que també va generar especulacions sobre el seu benestar.

La manca d'informació precisa i la cancel·lació d'esdeveniments clau han augmentat la preocupació sobre el seu estat. Encara que s'espera que Mary torni aviat als seus compromisos, el silenci sobre la seva salut continua sent inquietant. Caldrà esperar per saber si la seva absència en l'esdeveniment és causada per una malaltia eventual o a causa d'alguna cosa més greu.