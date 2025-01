Sorpresa a TV3 pel que ha dit Jorge Javier Vázquez sobre Lídia Heredia: 'És una...'

Pocs podrien imaginar que Jorge Javier Vázquez i Lídia Heredia comparteixen una amistat que es remunta a més de tres dècades. Encara que les seves trajectòries professionals han pres camins diferents, la connexió entre ambdós segueix sent sòlida.

D'aquesta manera, Jorge Javier ha sorprès en dedicar unes paraules plenes d'afecte a Heredia, corresponsal de TV3 a Washington. Al seu blog per a la revista Lecturas, el popular presentador ha compartit una anècdota que reflecteix la seva proximitat amb la periodista.

Les inesperades paraules de Jorge Javier Vázquez

"Avui m'han passat dues coses molt curioses i boniques. Estava passejant per Badalona amb Laura Fa i ha sortit a la conversa el nom de Lídia Heredia, la corresponsal de TV3 a Washington. També de Badalona", ha començat el presentador de Gran Hermano.

"Hem parlat molt bé d'ella i hem passat a un altre tema de conversa", ha continuat relatant Jorge Javier. Tot i això, l'anècdota no acaba aquí, ja que Jorge Javier ha aprofitat l'ocasió per expressar la seva admiració per la periodista.

"Conec a la Lídia fa trenta-cinc anys. Una professional excepcional i una dona sempre optimista i afectuosa. Amb el temps ens vam fer amics i per a mi és una de les joies més valuoses de TV3", ha confessat al seu blog.

Aquestes declaracions no només ressalten la professionalitat de Lídia Heredia, qui ha construït una destacada carrera a TV3, sinó també l'amistat que ambdós han cultivat. I és que Jorge Javier no ha dubtat en reconèixer l'optimisme i calidesa que caracteritzen la periodista.

Jorge Javier Vázquez i Lídia Heredia tenen una bonica amistat

La menció d'Heredia no ha passat desapercebuda entre els seguidors del presentador. A més, el fet que ambdós comparteixin arrels a Badalona afegeix un component emotiu a la història, reforçant la connexió que tenen amb la seva ciutat.

Lídia Heredia, per la seva banda, continua exercint la seva tasca com a corresponsal amb la professionalitat que sempre l'ha caracteritzada. Les paraules de Jorge Javier no només fan valdre la seva trajectòria, sinó també el costat humà de la periodista.

Malgrat haver pres camins diferents en l'àmbit professional, el seu vincle es manté intacte, basat en el respecte i l'admiració mútua. Una mostra més que, fins i tot en les distàncies, l'amistat i l'admiració perduren.