Nou comunicat d'Amelia Bono i la seva germana, Sofía Bono: 'Les primeres 24 hores'

Fa uns dies, Amelia Bono va tornar a les seves xarxes socials per emetre un nou i inesperat comunicat juntament amb la seva germana, Sofía Bono. A través del seu perfil d'Instagram, la influencer va deixar al descobert com havien estat les seves “primeres 24 hores” del seu últim viatge.

Després de posar fi al seu matrimoni amb Manuel Martos, hem pogut veure a Amelia fer tota mena de plans. Entre ells, acudir a suculents àpats amb els seus amics, gaudir de concerts o fer alguna escapada.

El passat dissabte, 18 de gener, Amelia Bono va acudir al seu perfil d'Instagram per compartir amb els seus més de 536.000 seguidors les primeres imatges del seu últim viatge a Sevilla.

A través d'aquest carrusel, la creadora de continguts va documentar com han estat les seves primeres hores en aquesta ciutat, experiència que ha gaudit de la mà de l'hotel Meliá Sevilla. Motiu pel qual va compartir diverses imatges de les seves instal·lacions.

No obstant això, la instantània que més ha cridat l'atenció ha estat en la que surt juntament amb la seva germana, Sofía Bono. I és que, en aquesta ocasió, Amelia Bono va poder gaudir d'aquesta divertida experiència amb ella.

“Quina meravella, les meves primeres 24 hores a Sevilla! Quines ganes tenia de tornar. Gràcies”, va escriure molt emocionada la creadora de continguts en la descripció del seu últim post d'Instagram.

Amelia Bono emet a les xarxes un nou i inesperat comunicat juntament amb Sofía Bono

Segons es pot apreciar en la seva última publicació, durant el passat cap de setmana, Amelia Bono va fer una escapada a Sevilla, però no va estar sola. I és que, segons es pot apreciar en una de les imatges, va estar en tot moment acompanyada per la seva germana Sofía Bono.

Com era d'esperar, la imatge de Sofía i Amelia no va passar per res desapercebuda entre els usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que diversos dels seus seguidors no van trigar a reaccionar al respecte.

“Sort de viatge i amb la teva germana! Millor regal no us van poder fer els teus pares”, va assegurar un usuari d'Instagram. “Quina guapa, i la teva germaneta també. Gaudiu-ho molt”, li va escriure una altra internauta.

No obstant això, hi ha qui va aprofitar l'ocasió per preguntar a Amelia Bono per algunes de les peces que mostra en la seva última publicació, situació a la qual s'enfronta amb freqüència. “Quina bonica la jaqueta de cuir! D'on és?”, li va escriure una de les seves seguidores.