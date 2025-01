Belén Esteban sorprèn a tothom després del seu comunicat sobre Paz Padilla: ‘Li vull…’

La televisió espanyola ha viscut un moment inesperat en les últimes hores. Belén Esteban ha frenat el seu programa Ni que fuéramos per dirigir un missatge clar i contundent a la seva excompanya de Sálvame, Paz Padilla. El gest de la col·laboradora no ha passat desapercebut i ha generat un gran enrenou entre els seguidors d'ambdues després de confessar que: “li vull fer un petó a la Paz”.

En ple directe, Belén Esteban ha deixat enrere les desavinences del passat amb Paz i ha sorprès amb unes paraules plenes d'afecte: “Li envio un petó a la Paz Padilla”. Aquest gest inesperat ha provocat una onada de comentaris a les xarxes socials, on molts han destacat la maduresa i empatia de la col·laboradora en aquest moment complicat per a la gaditana.

Quan Kiko Matamoros també li ha preguntat per què havia decidit enviar aquest missatge, la Belén Esteban no ha dubtat a respondre: “Pel tema de Mediaset, que no l'han renovada”. Aquestes paraules han confirmat el que s'anava rumorejant en els últims dies: Paz Padilla estarà allunyada de la cadena després de no renovar el contracte.

Belén Esteban envia unes paraules a Paz Padilla

“Li vull enviar un petó de veritat”, ha confessat la Belén Esteban. “I a Isabel Rábago també”, ha sentenciat la col·laboradora de televisió. I és que com ha confessat, Isabel Rábago també ha donat per finalitzat el seu contracte.

Malgrat aquest revés professional, Paz continuarà vinculada al món de l'entreteniment gràcies a la seva participació a La que se avecina. L'actriu formarà part dels pròxims episodis de la popular sèrie, el rodatge de la temporada 16 de la qual començarà al juny. No obstant això, el seu contracte serà exclusivament amb la productora de la ficció i no amb Mediaset, marcant un canvi molt significatiu en la seva relació laboral amb la cadena.

Belén Esteban oblida el seu passat amb Paz Padilla i li demostra el seu suport

El gest de la Belén ha estat interpretat com una mostra de suport en un moment delicat per a la Paz. Segons sembla, ha volgut deixar les seves diferències enrere i estar al costat de Paz en aquest moment tan dur de la seva carrera professional.

Aquesta reconciliació simbòlica ha despertat l'interès del públic, recordant els tensos enfrontaments que ambdues van protagonitzar durant la seva etapa conjunta a Sálvame. Però avui, les rancúnies semblen haver quedat en l'oblit, donant pas a un gest que molts han qualificat de “digne d'admiració”.

El panorama professional de Paz Padilla podria canviar en els pròxims mesos, però el suport públic i de la Belén Esteban segurament serà un impuls anímic en aquesta nova etapa. Per la seva banda, Belén ha demostrat que, malgrat les diferències del passat, sempre hi ha espai per a l'empatia i el suport mutu.