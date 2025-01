L'última hora sobre l'estat d'Alaska, dona de Mario Vaquerizo: ‘Els metges…’

Alaska, dona de Mario Vaquerizo, ha trencat el seu silenci per informar sobre el seu estat de salut després de setmanes d'especulació. La cantant va patir una trombosi ocular al seu ull esquerre, cosa que va generar rumors sobre una possible pèrdua total de visió. En declaracions exclusives per a Socialité, Alaska va tranquil·litzar els seus seguidors: “Els metges creuen que hi ha moltes possibilitats de recuperar la visió per complet”.

El 2024 va ser un any complicat per a Alaska i Mario Vaquerizo. La trombosi ocular d'Alaska va arribar poc després de la caiguda del seu marit durant un concert, un fet que també va preocupar els seus seguidors. Ara, Alaska ha decidit aclarir els rumors sobre la seva salut i compartir detalls del seu tractament.

L'ús d'un pegat a l'ull esquerre i una emotiva foto amb la seva mare davant d'un altar dedicat a Sant Llàtzer van desfermar especulacions a les xarxes socials. Què significa realment aquest gest i quin és el pronòstic per a la seva visió?

L'última hora sobre l'estat d'Alaska, dona de Mario Vaquerizo

Al desembre, Alaska va publicar una fotografia amb la seva mare davant d'un altar de Sant Llàtzer, demanant “molta salut”. La imatge mostrava la cantant amb un pegat a l'ull, desfermant comentaris sobre el seu estat.

“No sé d'on va sortir això que ja no podria recuperar la vista. Per sort, tot apunta que és qüestió de temps i paciència”, va aclarir Alaska en la seva entrevista.

La trombosi ocular és una condició greu que afecta el flux sanguini en els vasos de l'ull. Segons la cantant, el pegat no és obligatori, però l'utilitza per protegir l'ull mentre segueix en tractament. “No vull maquillar-me ni exposar l'ull a riscos innecessaris”, va explicar.

Els especialistes han estat clars: les injeccions intraoculars que rep Alaska són crucials per prevenir complicacions majors. Aquest tractament busca reduir la inflamació i millorar la circulació a la retina, un procés que requereix constància i temps.

La fortalesa d'Alaska i el suport de Mario Vaquerizo en la seva recuperació

Segons l'oftalmòleg Ismael Nieva Pascual, "les trombosis oculars es poden tractar amb èxit si es detecten a temps". Aquest tipus de condició requereix monitoratge constant i tractaments com les injeccions intravítries que Alaska està rebent. “És crucial reduir la inflamació i assegurar un flux sanguini adequat per evitar danys permanents”, va explicar l'especialista.

Alaska ha deixat clar que segueix totes les recomanacions mèdiques al peu de la lletra. Encara que el procés és lent, els resultats fins ara són encoratjadors. “De moment no he empitjorat, i els metges creuen que hi ha moltes possibilitats de recuperar la visió per complet”, va afirmar la cantant.

Mario Vaquerizo, el seu inseparable marit, ha estat un pilar fonamental en aquest procés. “Tenir a Mario al meu costat és un regal. Sempre sap com fer-me somriure, fins i tot en els dies més complicats”, va confessar la cantant. Aquest suport ha estat clau perquè Alaska afronti aquesta etapa amb força i optimisme.

Malgrat les dificultats, Alaska manté el seu optimisme i humor característic. “És un procés lent, però vaig dia a dia, confiant en els metges i en el tractament. La meva prioritat és seguir endavant, perquè la vida no s'atura per això”, va comentar.

Alaska afronta amb optimisme el desafiament de recuperar la visió després de la seva trombosi ocular. Amb el suport de Mario Vaquerizo i la confiança en el seu tractament, la cantant continua demostrant la seva fortalesa i determinació. Com evolucionarà la seva salut en els pròxims mesos? Els seus seguidors esperen amb ànsia bones notícies.