Sorpresa per les paraules del Papa Francisco des de l'hospital: ‘La duresa de…’

El Papa Francisco està ingressat a l'hospital Gemelli de Roma des del passat 14 de febrer, i la seva agenda s'ha vist clarament afectada. Tot i això, el Pontífex continua removent consciències i deixa empremta amb algunes de les seves reflexions. Un exemple d'això són les paraules que, des del centre hospitalari, va publicar amb motiu del Dimecres de Cendra.

No són frases massa llargues, però el Papa Francisco ha demostrat que amb poques paraules n'hi ha prou. Amb quatre frases es poden enviar missatges potents que, aquells que estiguin oberts a rebre'ls, podran treure'n grans lliçons. En aquest sentit, el Papa Francisco va escriure: “Les cendres ens recorden qui som, això ens ajuda”.

“Ens redimensiona, atenua la duresa dels nostres narcisismes, ens retorna a la realitat, ens fa més humils i disponibles els uns per als altres”, assegura. Finalment, la seva intervenció acaba recordant que “cap de nosaltres és Déu, tots estem en camí”. Amb aquestes paraules, el Papa Francisco anima a prendre la vida des d'una altra perspectiva, lluny de l'egoisme i de creure'ns que som algú.

El Pontífex aposta, una vegada més, per una mirada més humil i senzilla de la vida. Una mirada que posi en el focus el record del que vam ser per, com sempre, saber i entendre millor cap a on anem. El religiós demana sortir del jo, per sentir-se i entendre que, al final, tots som i formem part d'un tot.

Aquestes han estat les sorprenents paraules del Papa Francisco

No hi ha dubte que la presència és el que importa. Però quan no pot ser, si el missatge és potent, i també arriba directament a l'ànima. I això és el que els ha passat als fidels que no han trigat a respondre i fer-se ressò de les paraules del Papa.

“Mai te'n vagis, et porto a l'ànima, Sant Pare”, escriu una dona. Així mateix, altres li envien missatges com que “les meves oracions i els meus millors pensaments perquè Déu t'ajudi a recuperar-te aviat”. Amb tots aquests escrits queda clar que el legat del Papa Francisco és fort i que són molts els que resen per la seva recuperació.

Una recuperació que, segons informen cada dia des del Vaticà, va tenint les seves pedres en el camí. Hi ha dies que sembla que millora i deixa de necessitar tanta ajuda per respirar, i d'altres, requereix una broncoaspiració. De totes maneres, els metges tranquil·litzen assegurant que està estable dins de la gravetat.

La importància de mantenir el bon humor

“El Pontífex va reprendre la ventilació mecànica no invasiva durant la nit, després d'haver estat sotmès a oxigenoteràpia d'alt flux durant el dia”, informen des de la Santa Seu. Així mateix, tornen a destacar que el Papa Francisco està “cooperant” i que el seu estat d'ànim continua sent “bo”. Per la qual cosa, de moment, la seva salut està estable dins de la gravetat i la recuperació segueix el seu curs.

Cal recordar que el religiós té recursos per suportar les seves emocions i, sobretot, per centrar-les en el que ell considera important. El sentit de l'humor és per al Papa Francisco la millor medicina, per la qual cosa cada dia llegeix una oració per mantenir-lo. Una vegada més, queda clar que la vida amb humor i alegria és millor.