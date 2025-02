Preocupació per Àngel Llàcer: el detall que confirma el seu veritable estat de salut

Àngel Llàcer està de tornada a la vida amb més força que mai. Tot això després d'enfrontar una lluita contra una greu infecció durant el seu viatge a Vietnam, que el va portar a ser hospitalitzat a l'UCI i sotmetre's a diverses operacions.

No obstant això, el presentador ha superat un dels moments més difícils de la seva vida. A tan sols un any d'aquell fatídic febrer de 2024, on les coses van arribar a posar-se tan complicades, Llàcer està decidit a aprofitar aquesta nova oportunitat amb totes les seves forces.

La nova vida d'Àngel Llàcer

Després dels mesos d'ingrés, la seva recuperació ha estat lenta però constant, i les seqüeles de la fascitis necrotitzant que va patir encara l'afecten. No obstant això, el seu desig de reprendre la seva vida laboral i personal és més gran que mai.

L'energia d'Àngel Llàcer, que ja planeja reincorporar-se a la feina el 2025, es reflecteix en els seus pròxims projectes. I és que conduirà el nou concurs de TV3 Soc i seré. Un repte de gran envergadura que Àngel Llàcer està desitjant assumir.

Però la seva tornada a la feina no és l'únic que ha marcat la seva nova etapa. Malgrat els difícils moments viscuts, Llàcer també ha trobat temps per gaudir de la seva vida personal, amb trobades íntimes i moments de diversió amb amics propers.

Àngel Llàcer encara arrossega seqüeles

Un exemple clar d'això va ser la seva presència a la quarta edició del Benidorm Fest. Al festival de música, el català es va deixar veure durant diverses de les festes privades que van tenir lloc a la ciutat alacantina.

No obstant això, Vanitatis ha pogut constatar que Àngel Llàcer es va veure obligat a romandre assegut en la majoria de les celebracions privades. D'aquesta manera, tot fa pensar que el presentador encara arrossega seqüeles de la greu infecció que va patir.

Malgrat les dificultats físiques, Llàcer ha deixat clar que segueix disposat a seguir endavant i gaudir de la vida. Amb nous projectes a l'horitzó i una renovada passió per la vida, el presentador demostra que res no pot frenar el seu esperit indomable.

La seva tornada als platós de televisió és una prova que, amb ganes de viure i envoltat dels seus, sempre hi ha una nova oportunitat per renéixer. D'aquesta manera, Àngel Llàcer encararà aquest 2025 de la millor manera possible.