Sorpresa a 'Com si fos ahir' per la reacció de Meritxell Huertas que ningú esperava

En el pròxim capítol de Com si fos ahir, els embolics i les tensions s'intensifiquen, especialment al voltant de personatges clau com la Gina, interpretada per Meritxell Huertas. La trama promet moments d'emoció i decisions difícils, amb girs inesperats.

Un dels moments més destacats serà quan el Litus organitza una sortida per visitar els horts de la cooperativa. Tanmateix, com ve sent habitual a la sèrie, les coses no surten com s'esperava. El grup, com sempre, acaba deixant el Litus plantat.

Per solucionar la situació i evitar que la jornada sigui un fracàs, la Sílvia suggereix afegir un esmorzar. Amb aquesta proposta, intentarà convèncer els seus amics que se sumin al pla i que tot acabi en una experiència més positiva.

La reacció de Meritxell Huertas que ningú esperava

Mentrestant, la trama de la Gina, que continua sent una de les més intrigants de la sèrie, pren un gir inesperat. En aquesta ocasió, l'Àlvar es presenta a casa de la dona per reclamar-li la inversió que li va prometre.

Tanmateix, la Gina li respon que abans de fer res, desitja conèixer el propietari del negoci. Aquesta actitud mostra la desconfiança de la Gina, interpretada magistralment per Meritxell Huertas. Aquest petit xoc d'interessos entre ambdós promet donar peu a més conflictes.

El Jess decideix anar a la policia per denunciar el Ferni

D'altra banda, el Jess, un altre dels personatges principals, es presenta a casa de la Naiara per demanar-li ajuda. La jove, amb la seva persuasiva manera de ser, aconsegueix convèncer el Jess perquè s'acosti a comissaria i denunciï el Ferni. Un moment que podria canviar el rumb de la trama.

La decisió del Jess no serà fàcil. No obstant això, la influència de la Naiara sembla ser clau perquè finalment es decideixi a fer aquest pas tan important. Aquest episodi promet ser una barreja de girs emocionals i moments de tensió.

L'actuació de Meritxell Huertas continua sent un pilar fonamental en el desenvolupament de la sèrie. Mostrant una vegada més el seu talent i capacitat per donar vida a personatges complexos. Els seguidors de Com si fos ahir no es poden perdre aquest capítol ple de sorpreses.