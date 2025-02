Sorpresa a 'Com si fos ahir' després de filtrar-se què passarà amb Carlota Olcina

La sèrie Com si fos ahir segueix atrapant els espectadors amb les seves intenses trames i girs inesperats. El pròxim episodi promet moments de tensió i emoció, amb situacions que posaran a prova a diversos dels seus personatges.

Tanmateix, hi ha una història que destaca per sobre de les altres. Estem parlant de la trama del personatge de la Cristina, interpretada per Carlota Olcina, qui es troba en una cruïlla emocional.

Es filtra què passarà amb Carlota Olcina a Com si fos ahir

En aquest episodi, el Lluís celebra una fita important després de rebre la seva primera pensió d'invalidesa. Per commemorar el moment, decideix convidar a l'Eva a sopar. Tanmateix, ella, poc entusiasmada amb la idea d'una trobada a soles, busca la manera d'esquivar la invitació.

D'altra banda, la Sílvia descobreix una revelació sobre la Cristina: la jove va fer fora al Miqui del seu llit en considerar que era avorridíssim. Aquesta confessió fa que la Sílvia reflexioni sobre la seva situació i torni a plantejar-se si ha de ser completament honesta amb el Francesc.

El dilema sobre si dir la veritat o continuar amb la seva vida serà clau en el seu desenvolupament a la sèrie. Mentrestant, el conflicte arriba també a l'àmbit escolar. L'Èric i L'Adrià han comès una gamberrada a l'institut, cosa que porta a la direcció a convocar els seus pares.

La Cristina anima al Quique

Entre els convocats es troba el Quique, qui sent una gran inquietud davant la possibilitat de tornar a trobar-se amb el Bolaños. Afortunadament, la Cristina l'anima a enfrontar-se a la reunió amb valentia, mostrant-li el seu suport en un moment en què ho necessita.

La Cristina, interpretada magistralment per Carlota Olcina, és una de les protagonistes d'aquest episodi. Els seus conflictes interns i la seva manera d'afrontar les dificultats fan que el seu personatge sigui un dels més interessants de la sèrie.

La seva actitud davant el Miqui i la seva sinceritat amb la Sílvia demostren una personalitat complexa, que continua evolucionant amb cada capítol. Amb cada episodi, Com si fos ahir segueix consolidant-se com una de les ficcions més addictives del moment.

I és que els seus personatges no deixen de sorprendre i les seves trames mantenen a l'audiència en suspens. El desenllaç d'aquests conflictes promet emocions intenses i decisions que marcaran el destí de diversos protagonistes.