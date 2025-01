Sorpresa per la confessió d'una actriu catalana sobre la reina Letícia: 'És una...'

La ciutat de Pontevedra es va convertir ahir en l'epicentre del cinema espanyol en acollir la 21a edició dels Premis Feroz. La gala, que va reunir les personalitats més destacades del sector, va ser l'escenari perfecte perquè tothom brillés a la catifa vermella.

Entre les celebritats que van aconseguir captar l'atenció, va destacar Anna Castillo, qui va sorprendre després de la seva confessió sobre la reina Letícia. Cal destacar que, pròximament, Castillo llançarà el seu pròxim projecte, Su Majestad.

Aquesta nova sèrie, que s'estrenarà el 27 de febrer a Prime Video, presentarà Anna Castillo en el paper de Pilar. D'aquesta manera, explica la història d'una princesa espanyola que, de manera inesperada, ha d'assumir el tron i afrontar les responsabilitats de ser reina.

Letícia es converteix en protagonista als Premis Feroz

Durant el seu pas pel photocall, Castillo va respondre a les preguntes sobre possibles similituds entre el seu personatge i Letícia, un tema que havia generat curiositat. "No és de la reina Letícia, és princesa i reina d'Espanya, però no està basada en ningú, és una princesa fictícia".

Tot i que el personatge no té relació amb la monarca, Castillo no va dubtar a expressar la seva opinió personal sobre Letícia. Unes declaracions que no van passar desapercebudes, ja que la jove va deixar clara la seva admiració per la monarca.

"És una dona que em cau bé, que m'agrada com comunica, és espectacular, no? Em desperta simpatia i curiositat. Crec que té molt a veure en aquesta manera que té ella de comunicar, que ho fa tan bé que de sobte sents que la tens a prop", va declarar per a Hola.

Anna Castillo confessa que la sèrie no està inspirada en Letícia

Les declaracions d'Anna Castillo han despertat encara més interès en Su Majestad, una sèrie que explora el pes de la reialesa des d'una altra perspectiva. La seva destresa interpretativa fa que l'expectativa al voltant del seu nou paper segueixi creixent.

La gala dels Premis Feroz no només va celebrar el millor del cinema, sinó que també va permetre als assistents mostrar el seu costat més humà. En aquest cas, Anna Castillo va demostrar, amb la seva naturalitat, per què és una de les actrius més estimades del panorama espanyol.