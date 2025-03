Carles III pren una decisió sense precedents en plena malaltia: 'És molt...'

Al llarg de la història, el Regne Unit i els Estats Units han mantingut una relació caracteritzada per la cooperació en defensa, economia i cultura. En l'actualitat, aquesta aliança continua sent fonamental en la política exterior d'ambdós països. Conscient de la seva delicada salut, Carles III ha decidit fer un moviment estratègic per consolidar la relació entre països abans de la seva mort.

Donald Trump rep amb els braços oberts el missatge del monarca britànic

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha confirmat la seva pròxima visita oficial al Regne Unit en rebre una invitació personal del Carles III. La invitació s'ha produït durant la recent trobada a la Casa Blanca amb el primer ministre britànic, Keir Starmer. El mandatari nord-americà va expressar el seu entusiasme per aquest futur viatge i va destacar la importància del vincle entre ambdues nacions.

"És un gran honor tenir el primer ministre Starmer al Despatx Oval. És un lloc molt especial i ell és un home especial i Regne Unit és un país meravellós que conec molt bé", va afirmar Trump.

Un missatge directe del rei Carles III d'Anglaterra al president dels Estats Units

Donald Trump també va revelar que la invitació li va arribar acompanyada d'una carta personal de Carles III, un gest que va qualificar d'inèdit. "Això és molt especial, mai no ha passat abans. Això no té precedents", va comentar el president nord-americà, referint-se al missatge de Carles III.

Trump va descriure el monarca britànic com "un home bell i meravellós" i va assegurar que la seva visita a Londres serà anunciada en els pròxims dies. La trobada amb Carles III s'emmarca en un esforç per reforçar les relacions entre ambdós països en un context global de gran incertesa.

Un escenari de tensió internacional

La confirmació d'aquest viatge es dona enmig d'una intensa agenda diplomàtica de Trump, qui en els últims dies ha rebut líders com Emmanuel Macron i Volodymyr Zelenski. La guerra a Ucraïna i la posició dels Estats Units davant Rússia han estat alguns dels temes clau en aquestes reunions.

L'acostament entre Washington i Londres podria marcar un nou capítol en la política exterior d'ambdós països. El moviment estratègic de Carles III remarca la voluntat de teixir aliances internacionals com més aviat millor, abans que la seva salut es comprometi més. Ara, només queda esperar la confirmació oficial de les dates per a aquesta esperada trobada entre Donald Trump i el rei Carles III.