Aplaudiments a Belén Rueda pel que ha dit sobre la boda de la seva filla, Belén Écija

Belén Rueda ha aconseguit guanyar-se l'aplaudiment de molts amb l'últim que ha explicat sobre l'esperada boda de la seva filla, Belén Écija. "Marca una etapa en la vida de la meva filla i en la nostra", ha assegurat l'actriu amb emoció.

Fa uns dies, la filla d'aquesta famosa intèrpret espanyola va reaparèixer públicament per assistir a un esdeveniment emmarcat dins de la 81a edició de MBFWM. Moment que els mitjans de comunicació van aprofitar per preguntar-li pel seu enllaç amb Jaime Sánchez.

Com era d'esperar, Belén Écija no va poder amagar la seva il·lusió a l'hora de parlar sobre aquest tema. Tant és així que, emocionada, la filla de Belén Rueda va assegurar que se sent "molt feliç", perquè ja queda menys per donar-se el 'sí, vull' amb l'amor de la seva vida.

Tal com ha transcendit, aquest esdeveniment familiar se celebrarà en les pròximes setmanes. Motiu pel qual la filla de Belén Rueda està totalment bolcada en els seus preparatius.

Ara, l'actriu ha reaparegut davant les càmeres d'Europa Press i no ha pogut amagar la seva emoció davant la boda de la seva filla. Declaracions per les quals s'ha guanyat l'aplaudiment de més d'una persona.

Belén Rueda es guanya l'aplaudiment de molts per l'últim que ha dit sobre la boda de la seva filla

Aquest dijous, 27 de febrer, Belén Rueda ha assistit a l'estrena de La Música, obra de Marguerite Duras, produïda per José Velasco i protagonitzada per Ana Duato i Darío Grandinetti.

Durant aquest esdeveniment, l'actriu ha compartit amb els reporters com viu aquesta feliç etapa de la seva vida, en la qual la seva filla Belén Écija està jugant un paper fonamental.

Belén Rueda no ha tingut cap problema a parlar amb els mitjans de comunicació sobre la boda de Belén Écija i Jaime Sánchez. Tant és així que, fins i tot, ha assegurat que aquest enllaç se celebrarà "en breu".

A més, no ha tingut cap problema a destacar la gran felicitat que es viu dins del seu nucli familiar per al moment que està a punt de viure la seva filla. "Estem supercontents", ha assegurat davant els reporters.

No obstant això, Belén Rueda ha volgut deixar molt clar que la veritable felicitat no rau només en la boda, sinó en el que realment representa per a tots ells. "Marca una nova etapa en la vida de la meva filla i en la nostra", ha afegit amb emoció.

Per això, Belén Rueda no pot estar més orgullosa d'ella perquè, tant Belén Écija com Jaime Sánchez, "van evolucionant i prenen les seves decisions".